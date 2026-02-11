Idéntico panorama para mantener las dudas sobre el dibujo

Januzaj va cogiendo ritmo, aunque parece pronto para que sea una alternativa válida para jugar con extremos puros contra el Alavés

La primera plantilla del Sevilla FC ha celebrado este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios una segunda sesión semanal sin novedades respecto a la víspera, por lo que lo más relevante volvió a ser la consolidación del regreso de Adnan Januzaj, una vez recuperado de su dolencia en los isquiotibiales de la pierna derecha. El extremo belga se ejercitó de nuevo con normalidad junto al resto de compañeros y podría ser la gran novedad en la lista de Matías Almeyda con vistas al duelo en casa del próximo sábado 14 de febrero desde las 18:30 horas ante el Deportivo Alavés.

Continúan fuera por motivos físicos los centrales Andrés Castrín y Marcao Teixeira, así como el atacante Rubén Vargas y el carrilero Joaquín Martínez 'Oso'. Una circunstancia, especialmente con el internacional suizo y el de Torrevieja, que condiciona la posibilidad de cambiar el dibujo. Y es que en varios partidos se ha registrado una mejoría abandonando el 1-5-3-2, por ejemplo en la segunda parte (la menos controvertida) ante el Girona FC, cuando se dobló lateral por la izquierda con este último y Gabriel Suazo, además de alinear a Juanlu Sánchez y Chidera Ejuke en la banda derecha.

José Ángel Carmona, el de Montequinto, el nigeriano y Januzaj se quedan como únicas alternativas por fuera sin volver a recurrir al Sevilla Atlético (léase Miguel Sierra), razón por la que todo hace indicar que el de Azul insistirá, piezas aparte, en su 1-5-3-2, acaso manteniendo al ex del CD Mirandés en una banda y al internacional chileno en la otra, teniendo para elegir por dentro, donde Nemanja Gudelj y Kike Salas son indiscutibles. De esta manera, otro de los más destacados el pasado domingo deberá quedarse como revulsivo, pues no tiene experiencia en punta, demarcación donde Neal Maupay y Akor Adams se antojan indiscutibles.

Una pléyade de apercibidos con la que lidiar también

Si las cuatro bajas por razones físicas afectan a posiciones específicas, la amplia nómina de apercibidos ocupa y preocupa también a Matías Almeyda, que podría ver caer con vistas a las siguientes jornadas tras el choque ante el Deportivo Alavés. Se trata de sendas visitas, el domingo 22-F al Coliseum de Getafe (a las dos de la tarde) y ya El Gran Derbi del Estadio de La Cartuja ante el Real Betis, fijado a las 18:30 horas del próximo domingo 1 de marzo. En concreto, José Ángel Carmona y Lucien Agoumé están al borde del segundo ciclo (con nueve amonestaciones), mientras que van por la cuarta los zagueros César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou. Sin duda, un puzzle digno de consideración para las próximas combinaciones.