Ismael Barea da la razón al Betis con su rectificación a tiempo y Pellegrini ya le vigila

El Betis rompió la cesión del medio palaciego y decidió repescarlo para reflotar al filial, lo que hasta ahora ha sido un éxito y se ha traducido en un gran premio para la joya bética

La dirección deportiva del Betis se vio obligada a tomar decisiones sobre la marcha en el mercado invernal con varias cesiones firmadas en verano por la ausencia de protagonismo de jóvenes promesas que necesitaban más continuidad.

De este modo, los verdiblancos rectificaron hasta en tres casos con la ruptura de los préstamos de Gonzalo Petit e Ismael Barea en el Mirandés y de Sergio Arribas en el Huesca. Al delantero, ahora en el Granada, y al burgalés, que puso rumbo al Cádiz, se le buscaron nuevos destinos, mientras que con el centrocampista palaciego, una de las grandes promesas de la cantera, se optó por enrolarlo en un Betis Deportivo muy necesitado.

El Betis repescó a Ismael Barea para el filial

Así, Barea no salió de nuevo merced una decisión consensuada por todas las partes al estimar que lo mejor era que reforzara al filial. Una rectificación que no ha necesitado demasiado tiempo para convertirse en un acierto, tanto en cuanto el regreso del palaciego ha revitalizado la medular del equipo de Dani Fragoso.

De hecho, en los dos partidos que ha estado disponible ha partido de titular y ambos se saldaron con victorias esperanzadoras del Betis Deportivo. De ese modo, redebutó en el 1-4 contra el Atlético Sanluqueño y lo hizo en el once inicial para disputar un total de 56 minutos.

Tras el éxito, Barea repitió el fin de semana pasado contra el Ibiza en un partido fundamental en la lucha por salir del descenso y los verdiblancos se impusieron por 3-2 y el de Los Palacios completó los noventa minutos con una magnífica actuación que le convierte ya en pieza importante del esquema de Fragoso.

Llamado por Pellegrini para entrenar con el primer equipo

Este buen rendimiento ha recibido un premio casi inmediato, pues este miércoles fue llamado por Pellegrini para entrenar con el primer equipo, reflejo de que el técnico chileno lo tiene vigilado de cara al futuro, como ocurre con Dani Pérez o Iván Corralejo.

Cabe recordar que Ismael Barea comenzó con buen pie en su cesión en el Mirandés, con varias titularidades con Fran justo, pero fue perdiendo protagonismo de forma progresiva y el cambio de entrenador le perjudicó gravemente, pues con Jesús Galván estuvo sumido en el completo ostracismo, lo que ya provocó que el Betis encendiera las alarmas.

La destitución del sevillano y la designación de Antxon Muneta daban algunas esperanzas, pero ni el club ni el futbolista querían arriesgar y optaron por su regreso al Betis Deportivo, todo un acierto hasta la fecha.