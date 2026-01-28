El Betis anuncia el regreso de Ismael Barea con su futuro en el aire

El Betis ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo con el Mirandés para romper la cesión de la perla verdiblanca, con pretendientes para una nueva cesión sin descartar otro escenario

Tal y como se esperaba tarde o temprano a lo largo de este mercado invernal, el Betis ha anunciado en la tarde de este miércoles la decisión de romper la cesión de Ismael Barea pactada el pasado verano con el Mirandés, lo que ya ocurrió con Petit, ahora en el Granada.

El motivo principal es la ausencia de minutos del prometedor centrocampista de 20 años, hasta el punto de que acumulaba siete partidos ligueros sin jugar y solo sumaba un minuto en los últimos diez, no saliendo beneficiado tampoco por el cambio de entrenador tras la destitución de Jesús Galván.

De este modo, el club heliopolitano ha comunicado el retorno anticipado del palaciego, en el que hay depositadas muchas esperanzas por su proyección en la cantera bética, por lo que no se podía permitir su estancamiento.

El comunicado oficial del Betis

"El Real Betis Balompié y el CD Mirandés han llegado a un acuerdo para resolver anticipadamente la cesión de Ismael Barea, quien pone fin a su etapa como jugador del equipo jabato", explica en sus medios oficiales la entidad verdiblanca, que recuerda que antes de marcharse cedido al CD Mirandés este pasado verano, el canterano bético "renovó hasta el año 2028" por la confianza de los técnicos en sus condiciones.

Una ve rota la cesión, el club solo especifica, de momento, que regresa a la disciplina, por lo que su futuro inmediato ahora mismo en el aire, pues no estaría descartado ningún escenario. De hecho, recientemente se aseguraba que recalaría en el Córdoba, si bien cuenta con más pretendientes en la Categoría de Plata para salir nuevamente cedido.

De momento, Barea se pondrá a las órdenes de Dani Fragoso en el filial

Por ahora, el futbolista se pondrá a las órdenes de Dani Fragoso en el Betis Deportivo, donde el curso pasado ya destacó en el centro del campo, y no estaría descartado que permaneciera en el filial para ayudar en la difícil tarea de salvar la categoría.

Jhon Arcila se va del Betis para macharse al Córdoba

Por otro lado, el extremo colombiano Jhon Arcila, firmado el verano pasado para el juvenil con vistas al Betis Deportivo, dentro del extinto programa Betis Talent, se ha desvinculado del club verdiblanco y ha firmado por el club califal para ingresar en su cantera hasta 2029.

El futbolista llegó como una promesa del fútbol colombiano, pero no ha terminado de dar el salto tras comenzar esta campaña en el segundo filial. La mayoría de futbolistas que aterrizaron hace dos veranos en dichas condiciones ya han puesto fin a su periplo en el club heliopolitano.