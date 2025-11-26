Jesús Galván activa la alerta en el Betis por su 'portazo' a Ismael Barea en el Mirandés

El aterrizaje del exseviillista en el Mirandés ha agravado la situación del prometedor Ismael Barea, que arrancó como titular en su cesión, pero que todavía no ha tenido minutos con el nuevo técnico

Los focos se los lleva Gonzalo Petit por el desembolso realizado en verano para traerlo de Nacional de Montevideo, pero no se erige en la única preocupación del Betis en el Mirandés, donde también milita cedido una de las grandes perlas de su cantera, el centrocampista Ismael Barea, y su situación presenta peores perspectivas a día de hoy que la del charrúa.

En este sentido, su tesitura en Anduva, lejos de mejorar con la llegada del exsevillista Jesús Galván, se ha agravado en esta nueva etapa al no entrar de momento en los planes del nuevo entrenador.

El uruguayo todavía no ha sido titular, pero ha participado en los dos partidos en lo que el preparador sevillano se ha sentado en el banquillo, con gol incluido ante el Málaga que le podría abrir las puertas de la titularidad, mientras que el medio palaciego todavía no ha pisado el césped.

Galván no le ha concedido ningún minuto hasta ahora, pues lo mantuvo en el banquillo contra el Burgos y en La Rosaleda ante el Málaga, y no le consideró como una opción para mejorar las prestaciones del equipo.

Estas dos suplencias sin oportunidad alguna desde que aterrizó Jesús Galván puso fin a una racha de seis partidos consecutivos con participación en Segunda, cuatro de ellos como titular. Y es que el centrocampista oriundo de Los Palacios ha disfrutado hasta la fecha de más minutos que Petit, entre otras cosas, porque arrancó como pieza indiscutible, jugándolo todo en los tres primeros encuentros a las órdenes de Fran Justo.

La convocatoria con la sub 20 frenó su momento y sufrió dos suplencias hasta que volvió al once en la fase antes mencionada. No obstante, en la recta final del anterior entrenador ejerció al rol de revulsivo, el que repitió con Antxon Muneta, el interino mientras se formalizaba Jesús Galván.

Esta perdida de protagonismo se ha consumado con el nuevo técnico, que, por ahora, no lo ha incluido en su hoja de ruta y lo ha sumido en un segundo plano que ha activado la alerta en el seno del club heliopolitano por el riesgo de que vea frenada la prometedora progresión evidenciada en los escalafones inferiores del Betis.

Cabe recordar que el Betis renovó al canterano hasta 2028 antes de acodar su cesión sin opción de compra con el Mirandés, destino donde se esperaba que dispusiera de continuidad para ganar en rodaje a sus 20 años.