La resignación de Fábio Silva, el delantero deseado en enero: "Debía tener un poco de paciencia"

El luso ha sido sólo una vez titular desde que se cerró el mercado invernal y presume que no va a estar en la lista de su país para el Mundial: "Si voy, seré muy feliz, y, si no, tengo la cabeza limpia; sé que he hecho de todo para estar"

Era el delantero que más gustaba en La Cartuja para reforzar al equipo en el pasado mercado invernal, aunque enseguida el Borussia Dortmund enfrió las ilusiones, que recibieron un jarro de agua fría con la negativa de hombres como el 'Chimy' Ávila o Cédric Bakambu a marcharse para hacer hueco, sobre todo en lo que al margen salarial se refiere. En cualquier caso, la contratación de Álvaro Fidalgo, que se convirtió en prioridad ante las lesiones graves de Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, demuestra que siempre había un atajo para 'burlar' las exigencias monetarias de LaLiga.

Como avanzó ESTADIO Deportivo, el Real Betis había seleccionado a Fábio Silva e iniciado las gestiones para que acompañara al 'Cucho' Hernández como cedido en la segunda vuelta de la 26/27, con el luso por la labor de volver a España y de vestir, en concreto, la casaca verdiblanca. Los pocos minutos que le estaba concediendo Niko Kovac minaban sus posibilidades de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con su selección, algo para lo que parece haberse resignado, pues no ha saltado de inicio más que una vez desde que se cerrara la ventana de transferencias de enero.

Asume que, casi seguro, se va a quedar fuera del Mundial

"Tenemos la suerte de tener un grupo de jugadores en Portugal muy bueno, y además arriba tenemos muchos de gran calidad. No sé si estaré, pues eso depende siempre del trabajo diario en el club, y eso es en lo que me enfoco. Si voy, seré muy feliz, y, si no, tengo la cabeza limpia y estoy tranquilo, porque sé que he hecho de todo para estar con la selección", confesaba el punta a 'Marca'.

Y ahondaba: "El entrenador debe tener mucho dolor de cabeza, porque hay mucha calidad en Portugal. Puedo aportar muchas cosas diferentes al equipo, pero tengo que enfocarme en el trabajo diario. Cada uno tiene sus características y creo que soy un jugador que puede jugar en todas las posiciones de ataque, tanto en banda, como de delantero o por detrás del delantero. Soy un jugador versátil, pero mi foco es estar bien físicamente y dar lo mejor en los entrenamientos y los partidos, porque sé que tiene mucha influencia para la decisión final".

Su salida frustrada en el mercado invernal

"Obviamente quiero jugar siempre de titular, pero el club había hablado conmigo sobre que en este primer año debía tener un poco de paciencia. Sé que hay mucha competencia arriba, que venía de una operación (hubo mucha polémica al denunciarse que pudo ocultar que había pasado por el quirófano antes de terminar la 24/25 por una dolencia de aductores)... He sido titular ocho veces y, entre goles y asistencias, tengo ocho. No soy un jugador que mire mucho los números, sino que me muevo más por la pasión del juego. Eso es lo que me da ganas de seguir compitiendo. El club me ha ayudado mucho y estoy muy feliz por mi primer temporada", zanjaba Fábio Silva.