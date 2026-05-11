El Real Betis se enfrenta al Elche CF en un partido que necesita ganar para encarrilar su clasificación para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. Por otro lado, Sergio Ramos, Five Eleven Capital y los actuales accionistas del Sevilla FC siguen negociando la compra-venta del club de Nervión

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 12 de mayo de 2026.@RealBetis

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 12 de mayo de 2026.

El Real Betis está obligado a ganar y esperar a lo que pinche el Celta contra el Levante para asegurarse el billete para jugar la mejor competición de clubes del mundo. Se espera un gran ambiente en el Estadio La Cartuja que se va a llenar de aficionados béticos para apoyar a su equipo.

El de Camas y Five Eleven Capital se reúnen durante varias horas con los principales accionistas del Sevilla FC para dar pasos adelante en la compra del club de Nervión. Se pulen los flecos de una operación que ronda los 450 millones de euros.

Rayo Vallecano 1-1 Girona FC: Stuani, al rescate

El delantero uruguayo aparece en el último minuto para marcar un gol que permite que el Girona FC empate contra el Rayo Vallecano.

El Oviedo, al pozo

El equipo asturiano es el primer descendido a Segunda división de manera matemática ya que a falta de 3 jornadas para el final está a 10 puntos de la salvación.