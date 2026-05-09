Ganaron de nuevo como locales los nervionenses, que respiran un poco más a falta de tres jornadas, aunque todavía no tienen ni mucho menos amarrada la permanencia, como tampoco los heliopolitanos la quinta plaza, que será de Champions, aunque siguen con margen

El delantero nigeriano se descamisa para festejar el 2-1 definitivo este sábado.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 10 de mayo de 2026:

- SEVILLA FC 2-1 RCD ESPANYOL / A PORTA GAYOLA

Castrín y Akor Adams firman una remontada sobre la bocina que mantiene el pleno de triunfos en casa con Luis García Plaza y permite alcanzar los 40 puntos, aunque sólo tres por encima del descenso

- REAL SOCIEDAD 2-2 REAL BETIS / DE LA HOLGURA A LA ESTRECHEZ

Los verdiblancos ganaban 0-2 en el 79 gracias a Antony y Abde, pero Valles tuvo que evitar el 3-2 al final; el Celta, a cuatro puntos a falta de nueve

- FC BARCELONA - REAL MADRID (21:00 HORAS) / 'CLASICO' DESIGUAL Y BROCHE ESPERADO

Los culés, a sentenciar el campeonato de Liga ante un rival blanco en plena crisis interna, con sus jugadores peleados entre ellos.