Real Sociedad 2-2 Real Betis: Otro 0-2 a la basura... y gracias

Óskarsson y Oyarzabal, de penalti, anulan la doble ventaja obrada de forma brillante por Antony y Abde, mientras que Valles salva el empate sobre la bocina, todo tras un festival de ocasiones falladas por ambos en una primera mitad surrealista; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No pudo dejar el Real Betis prácticamente finiquitada la conquista matemática de su privilegiado quinto peldaño, reduciendo el RC Celta de seis a cuatro su desventaja tras el triunfo celeste en el Metropolitano. Con sólo nueve en juego ya, habría sido definitivo mullir el colchón con el que llegaron los heliopolitanos a Anoeta. Pero, tras una colección de oportunidades claras al limbo por parte y parte, desperdiciarían otro 0-2, merced a sendos golazos de Antony y Abde, y, pese a dos goles anulados, empataría la Real Sociedad, salvando Valles el 3-2 definitivo sobre la bocina con una gran estirada ante Gorka Carrera. Un punto, por mucho que sepa a poco, y gracias.

No se había cumplido el tercer minuto cuando los verdiblancos avisaron de sus aviesas intenciones a la contra: gran pase en profundidad de Pablo Fornals para que el 'Cucho' Hernández ejerza de extremo zurdo y asista entre líneas a Antony Matheus dos Santos, que estrelló el mano a mano en el cuerpo de Álex Remiro. Había salido mandona y vertical la escuadra anfitriona, aunque la primera clara correspondió a un oponente que atisbaba la consecución matemática de una quinta plaza que, ya oficialmente, supondrá jugar la Champions League.

Todavía más clara para el de Osasco fue la siguiente, a renglón seguido y sin molestias más allá del portero albiazul, tras un clamoroso error en la salida que el castellonense castigó lanzando a su compañero, que marró incomprensiblemente. Parecía, de hecho, un festival de regalos defensivos y de indultos de los delanteros, pues Orri Óskarsson quiso regalar el 1-0 a puerta vacía a Ander Barrenetxea, tras una mala decisión de Diego Llorente, punteando a la postre Aitor Ruibal para que Álvaro Valles salvase los muebles.

Y el curioso festival tendría más capítulos surrealistas. Porque, aunque se anuló por un fuera de juego que parecía inexistente, Álex Remiro salvaba a bocajarro el remate de Ez Abde, tras otra transición propiciada por Jon Martín y prolongada por Pablo Fornals para que el 'Cucho' Hernández la devolviese al corazón del área. Ni siquiera se había cumplido el primer cuarto de hora y el marcador, que seguía 0-0, podía perfectamente ir 1-3. Era el momento de replantearse las marcas, el ritmo, nunca el guion.

Quedaba claro que la encomienda era terminar jugada, aunque ni Sergi Altimira ni el '8' heliopolitano encontraron puerta desde lejos. Tampoco la embocó en una contra y con un cabezazo centrado Orri Óskarsson, que se la jugó en estas dos ocasiones. Al ecuador de esta fase inaugural llegaban ambos, incluso el público presente en Anoeta, con la lengua fuera. La tendría a continuación el colombiano, que remató alto tras un tiro bloqueado que casi recupera para la causa ante la indecisión del campeón de la Copa del Rey.

Más cerca anduvo el 'Cucho' en el 33, rechazando providencialmente en boca de gol Aritz Elustondo, aunque no valía por la posición adelantada de Aitor Ruibal antes de ponérsela al segundo palo. En plena locura por el intercambio de golpes, Álvaro Valles impedía haciéndose grande el tanto del punta islandés, mientras que el poste se interponía entre Sergio Gómez y el primero, previo rebote en Diego Llorente. Para que la balanza no se inclinara mucho de un lado, jugadón de Ez Abde y paradón de Álex Remiro en el uno contra uno.

'Picado' por sus dos fallos del arranque, no perdonaría Antony Matheus dos Santos a seis del intermedio: el '7', en una rosca de zurda que ha ejecutado en un millón de ocasiones, la ponía imposible desde la frontal para el de Cascante. Lo mismo haría el de Beni Melal nada más volver de vestuarios, haciéndole la faena a Jon Martín con inteligencia y velocidad para abrirse el ángulo justo con el que colarla con otra rosca preciosa en la escuadra contraria de diestra. Contra la ofuscación inicial, la precisión en los momentos psicológicos.

Con 0-2, el partido se volvía pintiparado para el ideario preferido de Manuel Pellegrini con este compendio de atacantes, estrellando Pablo Fornals un mano a mano en Álex Remiro que, de todas formas, no habría subido al marcador por la ubicación ilegal de partida del '8'. Justo antes, Ricardo Rodríguez se lanzaba al suelo ante Orri Óskarsson para mantener la portería a cero. El 'Ingeniero' vio conveniente guardarse a Antony para el martes y dio entrada a Rodrigo Riquelme, que aceleró pronto para que el meta albiazul se sacara de encima el latigazo.

Se iba a meter momentáneamente en el partido la Real Sociedad en el ecuador de esta reanudación por medio de Jon Gorrotxategi, que remachó, llegando desde atrás, a pase de Mikel Oyarzabal, aunque Gálvez Rascón avisó desde la sala VOR de que se estaba revisando la posición del capitán en la recepción del balón previo, anulándose el 1-2, como el que empujó a continuación al fondo de las mallas el '10' de los 'txuri-urdin', pues Orri Óskarsson, su pasador, partía más adelantado que el último de los defensores, Diego Llorente.

Tras el doble susto, turno para Sofyan Amrabat e Isco Alarcón con el fin de que pasara lo mínimo en campo propio. Y pudo acabar con cualquier incertidumbre Ez Abde, que se quejó ostensiblemente de que Muñiz Ruiz le atribuyera un control con la mano cuando había salvado un balón complicadísimo sobre la línea de fondo y libre de marca. Optó por protegerse el chileno, que dejaría al costasoleño como 'falso 9' para evitar cualquier contacto inoportuno, pertrechándose por dentro con Nelson Deossa.

Pero la insistencia easonense y del propio Orri Óskarsson obtendría premio a diez del final, remachando el escandinavo en el primer palo un pase de Sergio Gómez. Incluso, rozó el empate en la siguiente acción el ex del Copenhague, aunque habría quedado invalidado por fuera de juego. En otra colada de Ez Abde, no llegó por poco la sentencia de Rodrigo Riquelme, mientras que Álvaro Valles se mostraba seguro ante Mikel Oyarzabal. Sobre la bocina, eso sí, una mano dentro del área de Aitor Ruibal iba a dilapidar la doble ventaja foránea.

No falló, con un zurdazo muy cerca del larguero, el capitán donostiarra, quedando la duda de si el de Sallent tenía el brazo suficientemente despegada del cuerpo. Con el Real Betis grogui, su portero salvó un punto que puede ser vital en la lucha por la quinta plaza, ya que Ander Barrenetxea ganaba línea de fondo con facilidad y Gorka Carrera cabeceaba solo a bocajarro para que, como si de balonmano se tratase, el rinconero sacase una pierna redentora. Lo más razonable era atemperar lo poco que quedaba, pero, en el 97, casi le dio la vuelta Oyarzabal.

Ficha técnica del Real Sociedad - Real Betis de LaLiga EA Sports

Real Sociedad: Álex Remiro; Aritz Elustondo (Gorka Carrera 77'), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Kubo (Pablo Marín 54'), Gorrotxategi, Carlos Soler (Sucic 54'), Barrenetxea; Oyarzabal y Óskarsson.

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez (Bellerín 69'); Altimira (Amrabat 69'), Marc Roca; Antony (Rodrigo Riquelme 59'), Fornals (Isco 69'), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández (Deossa 78').

Árbitros: Muñiz Ruiz (gallego), con el madrileño Gálvez Rascón en el VAR. Expulsó por doble amarilla al verdiblanco Aitor Ruibal (96'). Amonestó también a los locales Barrenetxea y Óskarsson, así como al visitante Diego Llorente.

Goles: 0-1 (39') Antony; 0-2 (47') Ez Abde; 1-2 (80') Óskarsson; 2-2 (91') Oyarzabal, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 35ª de LaLiga EA Sports, disputada en Anoeta ante 28.617 espectadores, con una nutrida presencia de aficionados verdiblancos.