Altimira y Fornals tienen clara la receta por la Champions: "A demostrar que la queremos más que nadie"

Los dos centrocampistas heliopolitanos coinciden en que, pese a estar "saborenado los tres puntos con 0-2", la distancia en el marcador "era amplia, pero no definitiva", aunque abogan por rematar la faena por la quinta plaza el próximo martes en La Cartuja contra el Elche

"Con el 0-2 estábamos saboreando los tres puntos y, al final, el empate sabe agridulce, pero hay hacerlo bueno el martes en casa ante nuestra afición", aseguraba cariacontecido en los medios oficiales del Real Betis un Sergi Altimira que volvía a jugar cuatro jornadas después, saliendo además como titular tras quedarse en el banquillo contra Girona FC, Real Madrid y Real Oviedo, amén de en la vuelta europea ante el Sporting de Braga. Pese al 2-2 definitivo, el pivote de Cardedeu cree que los cuatro puntos de ventaja sobre el RC Celta de Vigo a falta de nueve en liza serán suficientes para jugar la Champions League.

"Dependemos de nosotros mismos y hay que salir a ganar e intentar sumar los nueve puntos que restan. Ellos van ganando y apretando, así que debemos ganar en casa al Elche CF como sea. Esperamos no fallar el martes", añadía el '6', que cree tener la explicación de por qué se ha vuelto a desperdiciar un 0-2 a favor: "Ha costado cerrar el partido. Hemos dejado de tener el balón y la Real Sociedad ha tomado la iniciativa en los minutos finales. Ellos son un equipo que pone mucho centros, te somete mucho. Es un punto agridulce. Teníamos que haber gestionado mejor esos minutos".

Fornals: "Sigue estando en nuestra mano; no hay excusas"

"Ha sido un partido bonito de ver para el espectador, con muchas ocasiones para los dos lados. Hasta el minuto 70 habíamos convertido dos. Teníamos una amplia ventaja, pero no definitiva. A raíz de los cambios, ellos han salido mejor parados y han aprovechado los últimos 20 minutos para darle la vuelta y empatar, como ha pasado", resumía Pablo Fornals, muy destacado en el primer tiempo como lanzador a la contra del 'Cucho' Hernández, Antony Matheus dos Santos y Ez Abde, que desperdiciaron varias oportunidades claras para haber llegado con mucha holgura al intermedio.

Con todo, el castellonense recuerda que el objetivo sigue estando cerca para el Real Betis, descartando la coartada del posible cansancio por la acumulación de encuentros en ciertos futbolistas, razón por la que Manuel Pellegrini realizó varias rotaciones con vistas al siguiente encuentro, a menos de 72 horas de distancia: "Continúa estando en nuestra mano. Ahora hay dos partidos en casa y hay que ser conscientes de eso, de competir y demostrar que lo queremos más que nadie. No hay excusas. Es algo muy bonito para el club y, a nivel personal, para jugadores como yo, que nunca la he jugado. La motivación va por delante".