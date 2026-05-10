Antony no disimula su mosqueo: "Estoy triste, frustrado... hay que mirar esos errores"

El extremo brasileño atendió las cámaras de asistir atónito desde el banquillo cómo una victoria 'segura' casi se convierte en derrota en apenas 10 minutos de desorden absoluto en el Real Betis que la Real Sociedad aprovechó para igualar el 0-2 que habían establecido Antony y Abde. El '7', más que de su golazo, se vuelve a Sevilla pensando en las otras dos que falló

Antony dos Santos suma y sigue. No está bien. La pubalgia no le deja ser todo lo diferencial que ya ha demostrado en el Real Betis que puede ser. Los partidos se le hacen largos, no encara tanto, por ratos desaparece... El '7', de hecho, fue el primer cambio de Manuel Pellegrini ante la Real Sociedad, por Rodrigo Riquelme en el 59'. No obstante, no deja de sumar. Otro gol. Un golazo para poner el 0-1 antes del descanso con el que alcanza los 14 tantos y 10 asistencias.

En esa hora de juego dejó a su equipo ganando 0-2. Desde el banquillo vio cómo llegaba el 2-2 y casi le cae el tercero. Aún con el susto en el cuerpo compareció ante las cámaras para, a diferencia de su entrenador, admitir que el empate sabe a poco. De hecho, más que celebrar su golazo estaba lamentando las otras dos que tuvo antes de hacer el 0-1. Así funciona la mente de los jugadores ambiciosos. Se va fastidiado de San Sebastián, pero pensando ya en afinar de puntería el martes contra el Elche CF en La Cartuja de Sevilla, en la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

Antony no esconde su frustración por volver a desaprovechar otros dos goles de ventaja

"La verdad, estoy triste por el resultado. Nos vamos con tristeza. En la primera parte he tenido dos chances más para marcar y no he podido. Queríamos ganar. No nos podemos lamentar mucho porque el martes hay un nuevo partido (contra el Elche CF), otra vez en casa, y es muy importante. Salimos tristes, frustrados, pero tenemos que pasar la pagina para afrontar este partido delante de nuestra gente, que va a ser clave. Hay que ganar en casa", ha explicado Antony ante las cámaras de Movistar+ LaLiga TV, intentando elegir bien las palabras que le costaba soltar después del caos y la tensión del final.

El extremo brasileño admite que el partido estuvo más parejo de lo que decía el 0-2 que reinó en el marcador hasta el minuto 80 y, aunque considera justo el empate por los méritos mostrados por la Real Sociedad, no ha podido dejar de lamentar los errores cometidos por el Real Betis para desperdiciar esa misma ventaja de dos goles que ya dejó escapar ante el Sevilla FC, en otro 2-2 en El Gran Derbi, y contra el SC Braga, en la eliminación de la UEFA Europa League tras acabar cayendo por 2-4.

Pese al enfado, confía en la ventaja de cuatro puntos para llevar al Real Betis hasta la Champions League

"Después del primer gol, fue un poco más difícil, pero ya antes había presión de ellos. Hay que mirar bien esos errores para no cometerlos más y ganar en casa el martes", ha insistido Antony, quien confían en mantener los cuatro puntos de ventaja que el Real Betis mantiene sobre el RC Celta a falta de nueve por disputar.

"Tenemos ventaja, hay que ir partido a partido. Yo salgo frustrado pero tenemos que cambiar la página. Tenemos cuatro puntos de ventaja sobre el Celta hay nueve por jugarse y tenemos un partido en casa que tenemos que ganar", ha finalizado el extremo paulista tras el empate de este sábado ante la Real Sociedad (2-2).