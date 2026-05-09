Flick, contundente: "No quiero hablar del Madrid pero es verdad, el ego mata al éxito"

El preparador alemán ha intentado mostrarse respetuoso hacia la situación que está viviendo el Real Madrid, asegura que Mbappé es uno de los "mejores del mundo" y espera ganar para amarrar el título: "Ganar dos Ligas consecutivas sería una cosa muy grande"

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha pasado este mediodía por la sala de prensa para analizar como llega su equipo al Clásico que disputarán ante el Real Madrid este domingo, un Clásico donde la previa ha estado marcada por la polémica pelea entre los madridistas Fede Valverde y Tchouameni, que ha dejado la baja del uruguayo para la cita del Camp Nou.

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Sin embargo, Hansi Flick no ha querido entrar en ese asunto y ha preferido centrarse en su equipo. "Lo que tenemos que hacer es preocuparnos por nosotros. Estamos en esta situación porque hemos jugado una temporada fantástica como equipo y eso es lo que yo quiero ver, un equipo. Esto va sobre nosotros. Está claro lo que tenemos que hacer y lo tenemos que demostrar", ha explicado el alemán, que ha tratado numerosas cuestiones.

Enfrentarse a un Real Madrid así les hace más favoritos

"Nuestro objetivo está claro. Queremos ganar. Jugamos en casa, tenemos un buen equipo y la afición estará con nosotros. Pero para el Madrid también es un Clásico. Es importante para todos. Lo que queremos es ganar".

Juega el Madrid mejor sin Mbappé

"Es uno de los mejores jugadores del mundo, por favor. Tiene una calidad increíble dentro del campo. En cada situación es peligroso. Delante del gol, es el mejor del mundo. Y es peligroso fuera del área, dentro del área...".

Es su partido más especial por lo que supone

"Me centro en preparar el partido. Ya sé que es un partido especial, claro. Lo es para los jugadores, la afición, nuestro staff. Queremos ganar nuestro segundo título consecutivo. Es algo que no es normal en España con el nivel que tiene LaLiga".

La responsabilidad del entrenador cuando hay un conflicto en el vestuario

"Lo más importante en un vestuario y un club es ir en la misma dirección. Y eso es lo que más aprecio en el Barça. Estas cosas pasan en la vida. Si pasara eso alguna vez aquí, ya pensaré en ello. Tienes que comunicar los problemas y gestionarlos".

Cómo reaccionó cuando se enteró

"Pasa en todo el mundo. Puede que me sorprendiera un poco, pero tengo que preocuparme de mi club, y de mi equipo. Es lo que le puedo decir".

Cómo se gestiona la euforia por poder ganar LaLiga

"No tenemos que hacer cosas diferentes a las que hacemos normalmente. Hemos jugado una gran temporada y en las dos o tres últimas semanas hemos estado muy bien, con confianza. Tenemos que dar lo mejor como equipo y estar preparados para hacer un buen partido. Ganar dos Ligas consecutivas sería una cosa muy grande, pero tenemos que cerrarla. Dar el último paso".

Además con muchos jugadores de la casa...

"Esto es algo único que tenemos. La conexión entre todos es impresionante. La Masia es especial. Ganar el segundo título seguido sería increíble. Su actitud cada día es impresionante. Para mí no va a ser fácil escoger once jugadores porque hay jugadores que están volviendo y quieren estar. Todo el mundo es muy profesional y eso es lo que valoro de mi equipo".

Cómo está el ambiente en el vestuario

"Como he dicho antes, tenemos una relación excelente. La Masia lo hace especial porque hay jugadores que llevan mucho tiempo juntos. Ser parte de este grupo para mí es importante, seguir viendo crecer jugadores. No quiero decir que no habrá problemas en el vestuario porque son cosas que pasan. Pero ahora mismo tenemos una gran comunicación y eso es muy importante".

Usted dijo una vez: "El ego mata el éxito"... Le ha podido pasar eso al Real Madrid

"No quiero hablar del Madrid porque no es mi trabajo. Pero la frase es verdad porque todo va del nosotros, no del yo. Todo lo que decidamos tiene que ser positivo para el equipo y así es como lo gestionamos. Es mi punto de vista".

Sabe quién es Juanito

"No sé, no contestaré esa pregunta".