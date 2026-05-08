Ferrán Torres: "Ganar esta Liga significaría un merecido premio"

El delantero del club culé, ilusionado ante la posibilidad del título en el partido de este domingo contra el Real Madrid en el Camp Nou

Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona, ha hablado del Clásico de este domingo contra el Real Madrid en el Nou Camp (21.00 horas). Un duelo que podría suponer el título liguero para el cuadro culé. "Sería espectacular. Ganar esta Liga significaría un merecido premio. Somos un equipo que ha crecido y que se lo merece", ha manifestado el valenciano.

Al Barcelona le valdría tanto empatar como ganar para hacerse con el campeonato. "Diría que es el Clásico más especial porque podemos darles a los culés la alegría de ganar la Liga contra el Real Madrid en casa por primera vez. Se juntan muchos factores que nos ilusionan", ha explicado Ferrán Torres en los medios oficiales del club catalán donde ha añadido: "Estamos ilusionados por poder cerrar la Liga, además contra el Madrid; será un partido muy bonito".

El delantero del Barcelona ha analizado el momento en el que llega a la cita el equipo: "Llegamos en una buena dinámica y eso es positivo. Desde el primer minuto iremos a ganar el partido. Puede pasar cualquier cosa, ya que el Madrid tiene jugadores de mucha calidad, pero lo que tengo seguro es que todo depende de nosotros: saldremos a conseguir los tres puntos y la Liga".

Además, Ferrán Torres ha explicado cómo se encuentra de cara a la cita contra el Real Madrid. "Estoy motivado y con muchas ganas de salir al campo, de afrontar el partido, de que pase lo que tenga que pasar y estoy seguro de que será para bien", ha manifestado el futbolista.

Las matemáticas

Con 11 puntos de diferencia ante el Real Madrid, el Barcelona sería campeón tanto si empata, porque mantendría la distancia de 11 puntos, como si gana, a falta de 9 por jugarse. La única forma de que no se proclamara campeón es que perdiera, lo que reduciría la distancia a 8 puntos en las tres jornadas finales. Todo ante un Real Madrid con una semana complicada.

La racha del Barcelona en el campeonato liguero es muy llamativa y cuenta con los diez últimos partidos por victorias. A falta de 12 puntos por disputarse y con 88 en su casillero, el equipo de Hansi Flick tiene ante sí la oportunidad de llegar a los 100 puntos. Para ello debería ganar los cuatro partidos que tiene por delante. Además del Real Madrid, luego tiene que visitar al Alavés en Mendizorroza, recibir al Real Betis en el Camp Nou y acabar la temporada contra el Valencia en Mestalla.