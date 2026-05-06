Pini Zahavi aterriza en Barcelona para renovar a Flick y resolver a Lewandowski

El representante israelí llega para plasmar el alargue del contrato del técnico alemán del Barça y admite que también tratará la situación del delantero polaco, con una oferta del club por un año pero a la baja

Comienza el baile de representantes en los despachos del FC Barcelona. El primero en aterrizar en la Ciudad Condal ha sido Pini Zahavi, figura destacada y vital en la actualidad del club blaugrana puesto que viene a resolver las situaciones de Hansi Flick y de Robert Lewandowski.

El representante israelí aterrizó este miércoles en Barcelona con esa doble misión, sobre todo por la urgencia de aclarar cuanto antes el futuro del polaco, cuyo contrato vence el próximo 30 de junio. En paralelo, y como primer punto del orden del día de su reunión con Joan Laporta, dejará encarrilada la ampliación de contrato de Hansi Flick hasta 2028, con opción a alargarlo hasta 2029.

No es una visita cualquiera

Este viaje de Zahavi confirma que el club azulgrana ha entrado en una fase decisiva de su planificación. La continuidad de su proyecto está en juego y hay que empezar a tomar decisiones importantes.

En este sentido, la más importante está directamente relacionada con el líder del proyecto, el entrenador alemán, quien ya ha advertido que su trabajo en el banquillo del FC Barcelona será el último de su carrera.

Flick, una negociación encarrilada

Durante los últimos meses, Flick había evitado entrar en el terreno de la renovación. Sin embargo, el discurso empezó a virar en abril, cuando el alemán dejó entrever su intención y deseo de seguir para liderar al Barça "cuando el estadio esté acabado y ganar la Champions", en lo que ha definido como su "último trabajo". Esta declaración marcó un punto de inflexión.

Ahí es donde entra Zahavi. Su visita tiene el claro objetivo de poner negro sobre blanco la voluntad de ambas partes. Club y entrenador comparten la idea de prolongar la vinculación hasta 2028, con una opción adicional hasta 2029. Flick tiene contrato en vigor hasta 2027, pero la intención es anticiparse y blindar su continuidad antes de que el contexto pueda complicarse.

La negociación, en cualquier caso, no se limita a una cuestión de fechas. También implica definir el marco del proyecto, las condiciones deportivas y el margen de maniobra del técnico en la construcción de la plantilla. Es ahí donde el papel de Zahavi adquiere peso específico. No solo actúa como intermediario sino como portavoz del técnico a la hora de tratar asuntos más delicados.

Se definirá el futuro de Lewandowski

Y hablando de temas espinosos, la continuidad de Lewandowski es uno de los más comprometidos. El propio Zahavi ha reconocido nada más aterrizar que es un tema a tratar. "Hablaremos de eso más tarde", ha comentado a su llegada.

El delantero polaco termina contrato el próximo 30 de junio y su futuro sigue en el aire. Aunque su integración en el club y a la vida en Cataluña es total -incluso se ha tatuado el escudo del Barça-, su continuidad está mucho más en debate.

Joan Laporta, en periodo electoral, expresó su deseo de ampliar su contrato un poco más y el club le ha hecho llegar una propuesta de renovación por un año más, hasta 2027, pero con una rebaja salarial sensible más adecuada al protagonismo menor que está teniendo.

No obstante, Lewandowski ha firmado 18 goles esta temporada en la que ha alternado titularidades con suplencias, y aunque ya no ocupa el mismo rol indiscutible de cursos anteriores, sigue siendo muy protagonista y no se da por hecho que acepte semejante rebaja salarial, sobre todo porque tiene mercado con grandes clubes como Juventus o AC Milan llamando a su puerta. A ello se suman propuestas económicamente más potentes desde Arabia Saudí o la MLS, con el Chicago Fire como uno de los destinos mencionados.