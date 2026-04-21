Hansi Flick no se esconde en su deseo con el Barcelona: "Este va a ser mi último paso"

El técnico alemán insistió en que quiere renovar con el cuadro blaugrana pero prefirió centrarse en lo que resta de Liga siendo el Celta de Vigo su rival de este próximo miércoles

Hansi Flick tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2027, a donde llegó en julio de 2024 tras el cambio de rumbo de los blaugranas con la salida de Xavi Hernández y la llegada del alemán. Hansi Flick ya ha declarado en varias ocasiones su deseo de seguir en el Barcelona más allá del 20 de junio de 2027. Este mismo martes, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta de Vigo de LaLiga EA Sports, el alemán se reiteró en sus intenciones de futuro.

Noticias Relacionadas Giráldez habla en la rueda de prensa previa: Claudio Giráldez habla en rueda de prensa sobre el estado de Starfelt en la previa ante el Barcelona

Hansi Flick habló de sinceridad y de que el Barcelona sea el último paso de su carrera: "Lo he dicho y soy sincero al 100 % que este va a ser mi último paso, el último paso en mi carrera. Y sí, me gustaría renovar el contrato, pero no es el momento de hablar de eso, porque tenemos semanas importantes por delante".

El futuro de Hansi Flick en el Barcelona

El técnico del Barcelona, antes de reconocer que en la Ciudad Condal lo tiene todo, admitió que en la Selección de Alemania también había disfrutado mucho al igual que en el Bayern de Múnich: "Bueno, también me lo pasé muy bien con la selección nacional, también estuve muy bien en otros clubes. En el Bayern de Múnich estuve muy bien, el equipo era también increíble. Pero aquí sí que noto que todo a mi alrededor es lo mejor. Mirándolo todo a mi alrededor, mi carrera, mi vida, es fantástico. Disfrutamos mucho aquí, mi familia disfruta de Barcelona. Y todo lo que nos rodea, realmente, la sensación es muy buena".

Flick también reconoció que la buena química que existe en la plantilla del Barcelona le suma para querer seguir en el cuadro culé y también apostó por volver a intentarlo el próximo año en la Champions League: "Los jugadores también, cuando veo el ambiente, cuando veo la química que tienen, es fantástico verlo. Tenemos que mantenernos unidos y el año que viene volver a intentarlo. Y volver a intentarlo una vez y otra hasta que, esperemos, llegue muy pronto".

La eliminación de la Champions League ante el Atlético de Madrid

El técnico del cuadro culé apostó por tomar la eliminación en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid como un punto de motivación de cara al próximo curso: "Cada temporada es un viaje. Es así. Y al final puede pasar también que tengas una derrota. Fue muy dolorosa esta eliminación. Pero tenemos que hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos y también de cara a la próxima temporada. Esto creo que nos tiene que motivar mucho más, me parece, para hacer algunos detalles, esas pequeñas cosas que hay que mejorar. Creo que lo estamos haciendo bien. También en estos dos partidos hemos jugado fantásticamente bien y estoy muy orgulloso de mi equipo porque lo dieron todo".

Flick también se mostró convencido de que el Barcelona terminará ganando la Champions League: "Ganar la Champions, y creo que podemos. Tenemos un equipo fantástico para los próximos años y tenemos que tomar las decisiones adecuadas. Y creo que el equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar cada vez más. Y además creo que tenemos una buena estructura. Pero siempre tiene que ver con el rendimiento, con las victorias, con cómo jugamos al fútbol. Yo siempre digo que lo hago lo mejor posible con todo mi staff, con todo mi personal, por este equipo, por el club, por la afición".

Sin que sonase a excusa, Hansi Flick apostó por la figura de un líder en el Barcelona como receta para poder pelear por la Champions. El alemán recordó la figura de Iñigo Martínez el pasado curso: "Y también creo que, en este momento, marzo, ahora final de temporada, es importante disponer de todos los jugadores. Y no teníamos a Frenkie, no teníamos a Raphinha. No son excusas, simplemente es así, y tienes que gestionarlo, y a otros equipos les pasa lo mismo. Y creo que la temporada pasada teníamos a Íñigo, Íñigo era un gran líder. Y eso también es lo que vamos aprendiendo, que necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo".

Por último y en relación al Celta de Vigo, Flick comentó que sería necesario dar el mejor nivel para superar a los gallegos este próximo miércoles: "Bueno, cuando vemos todos los partidos que han jugado tres veces, hemos jugado en el tiempo que llevo aquí, y cada partido cuesta mucho. Mañana veremos. Tenemos, como siempre, que jugar a nuestro máximo nivel y, obviamente, queremos ganar este partido. Pero no es fácil, porque ellos hacen siempre un buen trabajo y tienen a jugadores que pueden controlar el partido y salir muy bien hacia afuera".