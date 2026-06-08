El secreto mejor guardado de Lamine Yamal: por qué siempre lleva la mano vendada "como si fuera Karim Benzema"

La estrella de la Selección española y del FC Barcelona ha reconocido que lleva el vendaje por motivos estéticos aunque todo surgió a raíz de un enfado jugando a los videojuegos...

Cada gesto, cada detalle y cada nuevo 'look' de Lamine Yamal es estudiado al milímetro por sus seguidores y por el mundo del fútbol en general. La figura de la estrella de la Selección española y del Fútbol Club Barcelona trasciende más allá del mundo del deporte y en esta ocasión ha desvelado uno de sus grandes secretos: ¿Por qué se venda la mano derecha?

El atacante de la 'Roja' ha contado la verdad, que tiene un origen bastante peculiar pero que ya lo ha mantenido en el tiempo por una cuestión de estética y superstición. "Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me reventé los dedos, se me hincharon un montón", explicó el jugador en su canal de YouTube, donde respondió a muchas más preguntas de sus seguidores.

Pero más allá de aquel hecho puntual, Lamine Yamal decidió seguir con ese vendaje porque le recordaba al de Karim Benzema en el Real Madrid. "A partir de ahí me la vendé, y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de 'KB9' y ya me lo dejé, y me queda bien y ya me lo dejo", añadió el extremo azulgrana."

Su primer recuerdo de la Selección española

El '19' de España también habló de sus primeros recuerdos que tiene con la Selección española. "El primer Mundial que recuerdo es el del 2014 que ganó Alemania contra Argentina", sin llegar a guardar recuerdo alguno del de 2010, el que ganó España, ya que apenas tenía tres años de edad.

Sí que recuerda muy bien su debut en un gran torneo como fue la Eurocopa de 2024. Sobre su primera experiencia en un gran torneo con España, la Eurocopa de 2024, Lamine Yamal reconoció que aprendió a gestionar los nervios del debut. "Aprendí sobre todo el primer partido, los primeros nervios, yo era un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional. Aprendí a tener más calma y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Siempre se acaba mejor que se empieza". reconoció.

A las puertas de ganar el Balón de Oro

Lamine Yamal quedó segundo en el trofeo del Balón de Oro, que lo ganó el pasado año Ousmane Dembélé, aunque por momentos llegó a pensar que podía ganarlo.

"Siendo sinceros, yo pensaba que ese día iba a ganarlo por muchas cosas que pasaron ese día. Me fue muy bien que lo ganara Dembélé para crecer yo personalmente. No era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que era ganar un Balón de Oro", finalizó.

Lamine, listo para el debut ante Cabo Verde

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó en la rueda de prensa previa al choque amistoso ante Perú que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido de su equipo en el Mundial 2026, contra Cabo Verde, aunque consideró "complicado" que vayan a estar en el once inicial.

"Nico, Lamine y Víctor (Múñoz) están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó De la Fuente.

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (...) Si no hay incovenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", agregó sobre los tres jugadores que se quedaron en el campamento base de Chattanooga y no viajaron a México.