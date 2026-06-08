A la espera de Nico Williams y Lamine Yamal: el once titular de España contra Perú... con pistas para el debut en el Mundial 2026

Luis de la Fuente ha dado varias pistas del equipo que utilizará en el último amistoso antes del Mundial y que también le servirá para comenzar la cita ante Cabo Verde

La Selección española afronta esta madrugada su segundo y último compromiso de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y lo hará frente a Perú en el estadio Cuauthémoc de Puebla, en México, donde ha sido recibida por todo lo alto.

Luis de la Fuente buscará afinar en la puesta a punto de sus jugadores ya que en apenas una semana será el debut mundialista frente a Cabo Verde en Atlanta. Para entonces todo debe estar perfecto o casi, de ahí que los tocados de la plantilla como Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz no tendrán minutos a la espera de llegar ya bien al estreno en el Mundial.

"Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación. Estaba previsto que estos días hicieran trabajo más específico. Si siguen en esta evolución, creo que estarán disponibles", desvelaba el seleccionador.

"Si no hay inconvenientes, pueden estar el día 15, creo que estarán los tres. Los tres que se han quedado en Chattanooga están dentro de los plazos. Cada uno tenía su proceso. La lesión de Lamine era distinta, también su duración pero lo más importante es que, dentro de los plazos, ahora mismo está en disposición de ser alineados", tranquilizó el riojano.

Las bandas, un arma guardada para el Mundial

Luis de la Fuente bien sabe que tener sanos tanto a Lamine Yamal como a Nico Williams aumenta las opciones de victoria de España. El equipo juega distinto y el rival defiende de otra forma, de ahí que el seleccionador no quiera asumir ningún tipo de riesgo con ellos y mientras tenga que usar "otras alternativas". "Hay diferentes registros y veremos cómo va la semana. Lo de Ferran a un lado y Yeremy a otro es una opción. También podría jugar Oyarzabal en banda o Baena", ha explicado.

El once titular ante Perú

La idea de Luis de la Fuente no es otra que la de repartir los minutos y las cargas de trabajo de ahí que ante Perú vayan a ser protagonistas muchos de los jugadores que no participaron frente a Irak.

"En mi cabeza está el equipo, pero habrá seguramente cambios. Tengo en mi cabeza cómo iniciar el Mundial si no hay circunstancias adversas. Siempre el fútbol te puede sorprender, pero no diré la alineación", confirmaba el seleccionador.

Así, el once que pueda poner de inicio Luis de la Fuente tiene como principal duda la portería. Ante Irak fue Joan García que jugó el partido completo, Simón se quedó en el banquillo y Raya en la grada. Ambos se disputarán la titularidad y el elegido ante Perú puede ser una señal de lo que veamos en el Mundial.

En defensa, Llorente y Cucurella en los laterales, Cubarsí y Laporte como centrales. Rodri, junto a Pedri y Dani Olmo en la medular española, con Ferrán Torres y Yeremy Pino en las bandas y Oyarzabal como delantero centro.

Un once que perfectamente podría ser el que parta de inicio ante Cabo Verde con la excepción de Fabián por Dani Olmo y a la espera de recuperar a Lamine Yamal y Nico Williams para la titularidad.