El 'sorpasso' de David Raya a Unai Simón: "Si me tengo que mojar... es top tres a nivel mundial"

Albert Luque, quien fuera director deportivo de la Selección española, recuerda como fue la elección de Luis de la Fuente tras la salida de Luis Enrique, deja sus favoritas para el Mundial y habla sobre el debate de la portería española

El gran responsable de que a día de hoy Luis de la Fuente sea el seleccionador nacional es de Albert Luque. El que fuera director deportivo en la etapa de Luis Rubiales, decidió dar por finalizada la andadura de Luis Enrique tras el Mundial de Qatar y apostar por De la Fuente poco antes de dejar su cargo, quien dos años más tarde le dio la razón ganando la Eurocopa.

"Sabíamos que era un gran entrenador, que podía ser un gran seleccionador. Era una apuesta arriesgada porque nosotros teníamos la confianza total en él, si no, no hubiéramos apostado por Luis de la Fuente y lo ha demostrado. No era nada fácil porque veníamos de una era con Luis Enrique que, hoy en día, veis qué entrenador es, pero creíamos que era el momento de cambiar y, como sabéis ha sido para mejor, tanto para Luis Enrique como para la selección", ha reconocido Albert Luque en una entrevista para Flashscore.

Aunque Luque, siempre elegante, también da su parte de responsabilidad en dicha elección al entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "Todo nace de hace varios años, con la apuesta de Luis Rubiales y de mí por Luis de la Fuente", ha admitido.

"Sabíamos que era un seleccionador que en las categorías inferiores había ganado muchas cosas con todos estos jugadores y sabíamos que era su momento, que en la absoluta también podía dar su mejor versión. Al principio estaba bastante discutido, pero bueno, luego lo ha ganado todo y ha demostrado que sabe sacar el mejor rendimiento, sabe dejar como protagonistas a los jugadores, él se mantiene en segunda línea. Es un vestuario muy fácil de llevar, así que se ha montado una combinación perfecta para ganar", ha explicado.

Las dos 'tapadas' para el Mundial

Durante la entrevista, Albert Luque no regateó ninguna cuestión y también se mojó sobre qué selecciones considera favoritas al título mundial además de España, Brasil, Argentina o Francia.

"Yo diría también Portugal, Portugal es una selección que me encanta, también te diría Inglaterra, es una selección que también es difícil de ganar, que compite muy bien. Va a ser un Mundial de un altísimo nivel y yo pondría a estas dos selecciones, Portugal e Inglaterra".

El debate de la portería de España

Otro de los asuntos que ocupa la actualidad de la Selección española es la de la portería con Unai Simón, David Raya y Joan García. Una competencia brutal y en la cual cada aficionado tiene su preferido, como Luque.

"Si me tengo que mojar, David Raya. Luego está el seleccionador y elegirá a quien considere, pero los tres son de lo mejor. Unai Simón, todo el mundo sabe el nivel que nos ha dado la Selección, yo creo que ha rozado casi la perfección. Joan García es la sensación mundial como portero, ha dado un nivel sensacional en el Barça. Pero a David Raya lo he visto entrenar mucho tiempo en la Selección, ya lo hemos visto ahí en esa final de Champions y yo creo que para mí es un top tres a nivel mundial hoy en día en la portería".