El vestuario de España resta importancia al error de Joan García en el gol de Irak: "Sabemos el portero que es"

Tres de los debutantes ante Irak, Marc Bernal, Jon Martín y Javi Guerra, dejaron sus sensaciones tras el partido y toda una semana cumpliendo un sueño

Hasta ocho jugadores debutaron en la noche de ayer en Riazor con la selección española de Luis de la Fuente. Uno de ellos fue Marc Bernal, que además lo hizo como titular en el choque ante Irak, cuyo resultado no fue el esperado pero que no ocultó la alegría del centrocampista del FC Barcelona.

"Estoy muy contento por debutar con la absoluta. Creo que he ido un poco de menos a más, que se me han notado un poco los nervios del primer partido. Pero es algo normal. Es un día que recordaré toda la vida porque llevo soñando con esto desde pequeño”, afirmaba a los periodistas tras el duelo en Riazor.

El futbolista, que ha estado de apoyo durante toda esta semana a la espera de que se incorporaran todos los internacionales, deseó que sus compañeros vuelvan con la Copa del Mundo. "No siento envidia, es mi primera convocatoria y ya he podido debutar. Otros se lo merecían y no han podido estar aquí, así que me siento un afortunado", reconocía el azulgrana, que por último defendió a su compañero Joan García: "Ha sido una jugada que tendrá que analizar, pero sabemos el portero que es y un error lo puede tener cualquiera".

Jon Martín, debut con titularidad

El otro debutante que fue titular fue Jon Martín, central de la Real Sociedad, que al igual que su compañero Bernal, aseguró que todo lo que ha vivido esta semana es un auténtico regalo.

"Para mí todo esto ha sido una gran sorpresa, una enorme satisfacción. Ahora me toca descansar para volver luego lo más fuerte posible. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado, seguiré trabajando para tener más", explicó el internacional.

"Soy joven y tengo muchas cosas por mejorar, pero seguiré mejorando para conseguirlo. La temporada ha sido buena a nivel personal, pero tengo que seguir así", comentó Jon Martín antes de abandonar la concentración en la que se ha encontrado a "un gran grupo".

Javi Guerra, el colofón a un gran final

Ya en la segunda parte saltaron otros debutantes y entre ellos estaba Javi Guerra. El futbolista del Valencia ha acabado la temporada a un gran nivel con su club, lo que le ha servido para estar esta semana con la absoluta.

El de Gilet jugó una media hora y será un recuerdo que guardará para siempre. "Ahora quiero disfrutar del debut porque es una oportunidad que no se tiene todos los días, y luego a seguir trabajando para que vengan muchos más partidos. Ojalá pueda venir muchas veces más porque será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien", reconoció en la zona mixta de Riazor.

Sobre los consejos que le dio Luis de la Fuente, Javi Guerra desveló que le pidió "tranquilidad" y que "saliera a disfrutar", aunque no quiso hablar de su futuro, ya que su continuidad en Valencia no se da con total seguridad: "Ahora toca desconectar un poco y cuando toque volver a la pretemporada ya veremos qué pasa".

Los ocho debutantes de España

En la última cita de la selección en suelo español antes de poner rumbo al Mundial, ocho jugadores han podido debutar con la absoluta de la mano de Luis de la Fuente. Dos de ellos además lo hicieron en el once inicial: Jon Martín y Marc Bernal.

Tras el descanso, Luis de la Fuente movió el banquillo y dio entrada a Gonzalo García quien como delantero de España. Ya en el minuto 60, Javi Guerra, Beñat Turrientes y Marc Pubill disputaron también sus primeros minutos con España.

El defensa del Atlético de Madrid es el único de los debutantes de ayer que tiene una plaza en el Mundial. Pubill cumplirá 23 años durante la disputa del Mundial, su primera gran competición con el combinado nacional tras una temporada en la que ha dado un paso al frente.

Leo Román y Javi Rodríguez se sumaron también a la lista de debutantes en Riazor al ingresar en el terreno de juego en el minuto 72. Un encuentro histórico que, pese al empate, sirve como homenaje y despedida a una Selección que este viernes 5 de junio pone rumbo a Estados Unidos.

Así, los nueve jugadores de apoyo que han acompañado desde el 30 de mayo a los 26 elegidos para la cita mundialista, se tomará ahora un merecido descanso.

Un total de 37 con De la Fuente

En tota, desde que Luis de la Fuente cogiera las riendas de la selección ha hecho debutar a un total de 37 futbolistas, de los cuales siete jugarán el Mundial 2026: el portero Joan García, los defensas Pau Cubarsí, Marc Pubill y Álex Grimaldo, el centrocampista Álex Baena y los extremos Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

- Los debutantes de la era Luis de la Fuente (datos oficiales RFEF):

1. Joselu Mato. 25 de marzo de 2023. España 3 - Noruega 0 en Málaga. Clasificación Eurocopa 2024.

2. David García. 28 de marzo de 2023. Escocia 2 - España 0 en Glasgow. Clasificación Eurocopa 2024.

3. Robin Le Normand. 15 de junio de 2023. España 2 - Italia 1 en Enschede (Países Bajos). Semifinal de la Liga de Naciones.

4. Lamine Yamal. 9 de septiembre de 2023. Georgia 1 - España 7 en Tiflis. Clasificación Eurocopa 2024.

5. Álex Baena. 12 de septiembre de 2023. España 6 - Chipre 0 en Granada. Clasificación Eurocopa 2024.

6. Fran García. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

7. Bryan Zaragoza. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

8. Oihan Sancet. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

9. Alfonso Pedraza. 15 de octubre de 2023. Noruega 0 - España 1 en Oslo. Clasificación Eurocopa 2024.

10. Álex Grimaldo. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

11. Rodrigo Riquelme. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

12. Aleix García. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

13. Dani Vivian. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

14. Álex Remiro. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

15. Pau Cubarsí. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

16. Ayoze Pérez. 5 de junio de 2024. España 5 - Andorra 0 en Badajoz. Amistoso.

17. Fermín López. 5 de junio de 2024. España 5 - Andorra 0 en Badajoz. Amistoso.

18. Sergio Gómez. 12 de octubre de 2024. España 1 - Dinamarca 0 en Murcia. Liga de Naciones.19. Marc Casadó. 15 de noviembre de 2024. Dinamarca 1 - España 2 en Copenhague. Liga de Naciones.

20. Aitor Paredes. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

21. Samu Aghehowa. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

22. Pablo Barrios. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

23. Dean Huijsen. 20 de marzo de 2025. Países Bajos 2 - España 2 en Rotterdam. Cuartos de final de la Liga de Naciones.

24. Jesús Rodríguez. 4 de septiembre de 2025. Bulgaria 0 - España 3 en Sofía. Clasificación Mundial 2026.

25. Jorge de Frutos. 7 de septiembre de 2025. Turquía 0 - España 6 en Konya. Clasificación Mundial 2026.

26. Víctor Muñoz. 27 de marzo de 2025. España 3 - Serbia 0 en Vila-Real. Amistoso.

27. Cristhian Mosquera. 27 de marzo de 2025. España 3 - Serbia 0 en Vila-Real. Amistoso.

28. Joan García. 31 de marzo de 2026. España 0 - Egipto 0 en Barcelona. Amistoso.

29. Ander Barrenetxea. 31 de marzo de 2026. España 0 - Egipto 0 en Barcelona. Amistoso.

30. Marc Bernal. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.

31. Jon Martín. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.

32. Gonzalo García. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.

33. Marc Pubill. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.

34. Beñat Turrientes. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.

35. Javi Guerra. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.36. Javi Rodríguez. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.37. Leo Román. 4 de junio de 2026. España . - Irak . en A Coruña. Amistoso.