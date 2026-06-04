El futuro de Luis de la Fuente en la Selección española después del Mundial: "En el fútbol esto pasa"

El técnico de España, con contrato hasta 2028, se mostró ilusionado con dirigir a la 'Roja' en el Mundial de 2030 en una entrevista en la Cadena SER en 'El Larguero'

Luis de la Fuente tiene la complicada misión entre manos de pelear por el segundo Mundial para la Selección española tras el logrado en Sudáfrica en 2010. Luis de la Fuente ya sabe lo que es tocar la gloria con España (Eurocopa y Nations League) por lo que hacerse con el Mundial se convertiría en un título más pero sin lugar a dudas sería el más importante de su carrera como entrenador.

Días atrás, Luis de la Fuente concedió una entrevista en la Cadena SER, en 'El Larguero' de Manu Carreño y confesó al ser cuestionado sobre su futuro con la Selección española, la ilusión que le despertaba el poder dirigir a España en el Mundial 2030 que organizará nuestro país junto a Marruecos y Portugal.

Luis de la Fuente apuesta por seguir después de 2028

Luis de la Fuente tiene contrato con la Selección española hasta 2028 pero el propio seleccionador sabe cómo es esto del fútbol y las vueltas que pueden dar los entrenadores. Luis de la Fuente dejó claro que su idea es seguir más allá de 2028, hasta que el cuerpo aguante y con una Nations League y una Eurocopa por medio: "¿A quién no le gustaría dirigir a una selección como España en el Mundial de su país? El que dijese no, estaría loco. Pero queda muchísimo. Habrá momentos menos buenos. En el fútbol esto pasa. Si fuera todo normal, yo tiraré hasta que el cuerpo aguante".

Luis de la Fuente también quiso avisar de la complejidad de conseguir un Mundial a pesar de que la Selección española esté entre las favoritas: "Es que nunca vamos a negar la realidad. Nos sentimos capaces de conseguirlo, pero la gente tiene que entender que es muy difícil y que hay otras selecciones tan potentes y preparadas como la nuestra. Además, es que, en el fútbol, aun siendo superior, puedes perder. No solo tienes que ser mejor, es que se tienen que dar las circunstancias para ganar el partido".

La situación de Nico Williams y Mikel Merino, analizada por Luis de la Fuente

El técnico de la Selección española también se mostró optimista sobre la situación física de dos de sus futbolistas más importantes: Nico Williams y Mikel Merino. Luis de la Fuente apostó por la participación de ambos en el partido de esta noche ante Irak en Riazor: "Creo que tanto Lamine como Nico Williams y Mikel Merino van a poder estar para el primer partido. Es más, Mikel Merino podría jugar en A Coruña". También dio buenas noticias sobre Lamine Yamal: "Muy bien. Ya lo habéis visto. La verdad es que está en un momento muy bueno para la altura de la recuperación en la que está".

La llamada a Lamine Yamal tras su lesión con el Barcelona

Confesó Luis de la Fuente que tras la lesión de Lamine Yamal, llamó al jugador del Barcelona para ver cómo estaba y transmitirle tranquilidad: "Siempre hablo con ellos cuando están lesionados. Fundamentalmente, les digo que estén tranquilos, que tengan calma y que no adelanten acontecimientos. Calma. Ese es el momento de los grandes profesionales, que son los médicos. Son los que valoran el alcance de la lesión y el dispositivo para recuperarse. En la medida en que ya tienen esa información, ellos se tranquilizan".

Además, no escondió que tanto la lesión de Lamine Yamal como la de Nico Williams le preocuparon en primera instancia hasta antes de saber el alcance de las mismas: "Sí, porque no sabes de qué grado es. La de Nico era de grado uno, era menor. De Lamine nos llegó información un poco más tarde. Nos temíamos que fuese algo más grave. Aunque esa lesión muscular suele conllevar 6-7 semanas y siempre tuvimos claro que encajaba en nuestros planes, pero nunca sabes".