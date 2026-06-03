Luis de la Fuente aclara las sonadas ausencias en la Selección española: "No encajaban en la salud de nuestro modelo"

El seleccionador de España se abrió en una entrevista para el diario ABC en la que también puntualizó sobre la no convocatoria de Huijsen y Remiro. "Es una persona fantástica, no sabemos lo que va a deparar el futuro, tiene las puertas abiertas de la Selección siempre", afirmó sobre el jugador de la Real Sociedad

Luis de la Fuente no suele ser una persona entre en polémicas aunque si responde a las cuestiones que se le realizan, ya sea en ruedas de prensa o en entrevistas. La convocatoria de la Selección española de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 dejó sonoras ausencias como las de Huijsen del Real Madrid, Álex Remiro de la Real Sociedad o Pablo Fornals del Real Betis.

En una entrevista reciente de Luis de la Fuente para ABC, el técnico de la Selección española fue cuestionado sobre su decisión de dejar fuera a ciertos jugadores y convocar a otros y aludió a la "salud" del grupo que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La salud del grupo de la Selección española de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, hablando desde la subjetividad, habló de "algún desencuentro" con algún jugador y no significar esto que el otro protagonista sea mala persona. Luis de la Fuente dejó claro que tras este desencuentro, este jugador no encajaría en su idea de grupo y confirmó que esto terminó provocando que no le agradara: "Yo puedo tener algún desencuentro con alguien y no quiere decir que sea mala persona, pero igual para mí mi idea no encaja. Ha habido algunos casos de jugadores que efectivamente no me llegaron a agradar. No quiere decir que fueran malas personas, pero no encajaban en la salud de nuestro modelo y entonces preferimos elegir a otros".

Luis de la Fuente habló de los egos, pero apostando por poner estos al servicio de la Selección española: "Todos tenemos egos, es que hay que tener ego. Pero si yo pongo mi ego al servicio del equipo, primando el bien común, todo fluye. En el fútbol no se puede ser egoísta. A pesar de que dicen que en determinadas demarcaciones hay que ser egoísta. Una cosa es tu responsabilidad en el campo que te obliga a asumir más riesgos. Nada más. No confundamos una cosa con otra. En un vestuario, ¿cómo no vamos a hablar de solidaridad, generosidad, compañerismo, anteponer el bien general al bien particular? Un día te toca correr más a ti, porque yo igual no tengo buen día, y al revés".

Luis de la Fuente elogia y reconoce el comportamiento de Remiro

Luis de la Fuente fue preguntado sobre si en su momento llamó a algunos de los jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria de la Selección española de cara al Mundial. El técnico de la Roja comentó que a unos sí y a otros no: "Es verdad que llamé a algunos y a otros no, pero no se tienen que sentir molestos por ello. Entendía que algunos eran unos casos un poco especiales, en mi visión subjetiva. Ha sido muy doloroso prescindir de esos jugadores que nos han acompañado durante estos tres años y medio, pero a la vez me ha aportado mucha satisfacción traer a otros porque tienen los mismos méritos, el mismo bagaje y han trabajado exactamente igual de duro. Eso me da mucha tranquilidad".

Además hizo especial mención con el guardameta de la Real Sociedad, Álex Remiro: "Remiro es una persona fantástica, no sabemos lo que va a deparar el futuro, tiene las puertas abiertas de la selección siempre. Quise mostrarle mi reconocimiento, mi agradecimiento a un comportamiento que espero que sea espejo para otros nuevos".

Luis de la Fuente rebaja la tensión con Huijsen

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, mostró en redes su desencanto por no ir convocado con la Selección española al Mundial 2026. Luis de la Fuente trató de quitarle hierro a la reacción de Huijsen: "Con nosotros Dean tiene un comportamiento extraordinario y sigo teniéndolo como jugador de futuro. Entra dentro de lo que yo digo nuestra familia. No hay ningún problema con él. Lo que dijo seguramente fue desencanto de su juventud, todavía tiene que seguir creciendo como persona y como futbolista".