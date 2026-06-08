Un Yéremi, irónico: "Gavi aporta patadas"

El extremo del Villarreal CF, Yéremy Pino, analiza el momento de la Selección Española en la concentración de Madrid y ensalza la figura de Gavi, al que define bromeando como “el alma del equipo que da patadas”

La Selección Española continúa afinando detalles en su concentración en Madrid de cara a los próximos compromisos internacionales del mes de junio. El futbolista del Villarreal CF, Yéremy Pino, ha sido el seleccionado para atender a los medios, repasar la actualidad del equipo y poner en valor la figura de su compañero Gavi, al que considera una pieza fundamental dentro del vestuario dirigido por Luis de la Fuente.

Gavi el líder emocional del vestuario en la Selección Española

Yéremy Pino no dudó en destacar el impacto de Gavi dentro del grupo, subrayando su importancia más allá del terreno de juego. El atacante canario definió al centrocampista del FC Barcelona con una frase contundente.

El joven futbolista andaluz se ha consolidado como uno de los líderes emocionales de la Selección Española, gracias a su carácter competitivo, su agresividad en la presión y su capacidad para contagiar intensidad al resto de sus compañeros. Dentro de una generación joven que está tomando protagonismo, Gavi se ha convertido en una referencia dentro del vestuario.

Yéremy gana protagonismo en La Roja

El propio Yeremy Pino continúa afianzándose como una pieza importante en los planes del seleccionador. El extremo del Villarreal CF suma minutos de forma regular en un contexto de alta competencia en la parcela ofensiva, donde jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Dani Olmo pugnan por un puesto en el once.

El canario ha demostrado versatilidad, adaptándose a diferentes roles dentro del ataque, ya sea como titular o como revulsivo desde el banquillo. Esta capacidad de adaptación le permite mantenerse como una opción fiable dentro de la rotación de la Selección Española.

El extremo también restó importancia a su papel como revulsivo en algunos encuentros, priorizando siempre el colectivo por encima de lo individual.

El recuerdo del Mundial de Qatar 2022 en el vestuario español

Yéremy Pino también repasó el impacto del Mundial de Qatar 2022, un torneo que dejó un sabor amargo en el grupo y que el jugador considera una etapa ya superada.

El futbolista insistió en la importancia de aprender de esa experiencia para seguir creciendo como selección en el futuro.

La Selección Española asume el papel de favorita en los grandes torneos

El atacante también valoró la etiqueta que tiene España como favorita en las competiciones internacionales, una responsabilidad que el vestuario asume con naturalidad.

El ambiente del vestuario, una de las claves del éxito de España

Uno de los aspectos que más destacó Yeremy Pino fue el ambiente interno dentro del grupo, al que considera fundamental para el rendimiento del equipo.

La convivencia entre jóvenes talentos y futbolistas más experimentados está fortaleciendo un bloque competitivo y unido, uno de los pilares del proyecto de Luis de la Fuente.

España prepara su amistoso ante Perú en un ambiente de cohesión

La Selección Española continúa su concentración con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al amistoso frente a Perú. El cuerpo técnico valora especialmente la cohesión del grupo y el compromiso de los jugadores jóvenes, que están ganando protagonismo en esta nueva etapa del combinado nacional.

Las palabras de Yeremy Pino reflejan el momento actual del vestuario: un grupo unido, ambicioso y con una fuerte identidad colectiva, en el que figuras como Gavi siguen marcando el carácter del equipo dentro y fuera del campo.