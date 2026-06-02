Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro y Ferran Torres piensan en grande con la Selección española

Los cuatro jugadores del combinado de Luis de la Fuente estuvieron presentes este martes en un acto con uno de los patrocinadores de España para el próximo Mundial. También estuvo presente Aitor Karanka

La Selección Española de Luis de la Fuente sigue preparando su debut en el Mundial 2026. La Selección española se estrenará ante Cabo Verde el próximo 15 de junio y en estos días, además de los entrenamientos propios del combinado nacional, los jugadores también tienen que atender diferentes compromisos publicitarios.

Este martes, tras un control antidopaje al que se sometieron por sorpresa 12 jugadores de la Selección española, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro y Ferran Torres atendieron a los medios de comunicación en un acto con dos patrocinadores de la Roja. En el acto también estuvo el director deportivo de la Selección española, Aitor Karanka.

Dani Olmo aclara la elección de su dorsal con España

Dani Olmo, que portará el '10' en la camiseta de la Selección española, aclaró que no existe ningún tipo de polémica por portar el '10': "Tortas por el 10 no hay dentro, es algo más externo. Es un número que me gusta. ¿Por qué cambiar si va todo bien?". Además, quiso dejar de lado el jugador del Barcelona las excusas por cansancio debido a la temporada con su club: "Para un Mundial no hay excusas. Da igual los partidos que juegues en la temporada. Tenemos tiempo para prepararnos bien física y mentalmente para lo que viene. El equipo llega bien, con jugadores que se están recuperando y que llegarán en condiciones para el Mundial. Además informó de la última hora del estado físico de Lamine Yamal: "Le veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación. Va en un buen proceso y lo celebramos".

Yeremy Pino, agradecido a Luis de la Fuente

Yeremy Pino verbalizó la confianza que siempre le ha mostrado Luis de la Fuente con la Selección española: "He tenido la suerte de que con Luis (De la Fuente) me he sentido importante siempre juegue o no juegue, y eso es muy importante para un jugador". Además, reconoció lo importante que fue para él, el triunfo en la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano vistiendo la camiseta del Crystal Palace: "Tuve suerte de que mi familia estaba presente en el campo y pude compartir una gran victoria para ellos después de un año complicado para mí por el cambio de aires".

Pedro Porro y Ferran Torres hablan de ilusión y presión con la Selección española

Por último, tanto Pedro Porro como Ferran Torres hablaron de la ilusión por hacer algo importante con la Selección española. En el caso del jugador del Tottenham confirmó la presión que existe por la cita mundialista: "La ilusión es muy grande. La gentes es gran parte de nuestro éxito. Tenemos presión, pero muy bonita. Detrás de ti tienes a todo un país con esa ilusión y se merecen una gran alegría por nuestra parte". El delantero del Barcelona se reiteró en esa presión por la lucha que afrontará la Selección española a partir del próximo 15 de junio: "Hay presión, no lo vamos a negar. Representamos la ilusión de todo un país en un Mundial. Pero nos gusta esa presión y hacer feliz a la gente. Daremos todo por traer la copa a España".