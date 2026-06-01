Oficial: Davide Ancelotti firma su primer contrato como entrenador en Europa

El hijo del mítico técnico Carlo Ancelotti se gradúa en el fútbol y se convierte en primer entrenador del Lille, estrenándose así como el máximo responsable de un banquillo en Europa después de su gran actuación como la mano derecha de su padre en el Real Madrid

Davide Ancelotti firma su primer gran contrato en Europa como primer entrenador. El técnico italiano será el encargado de tomar las riendas del Lille Olympique Sporting Club para la próxima temporada en la Ligue 1, en la que el objetivo principal del equipo francés es tratar de plantar cara al PSG de Luis Enrique y pelear por el título nacional.

Para ello, han decidido darle la primera gran oportunidad europea al hijo de Carlo Ancelotti, quién dejó grandes sensaciones durante su etapa como segundo entrenador en el Real Madrid, siendo clave en algunas de las decisiones del banquillo del club blanco. Por ello, después de un breve debut como coach principal en el Botafogo, Davide aterriza en una de las grandes ligas para tratar de seguir los pasos de su padre.

El Lille hace oficial el fichaje de Davide Ancelotti como entrenador

"El LOSC se complace de dar la bienvenida a Davide Ancelotti mientras se preparan para la temporada 2026-2027, que combinará la Ligue 1 y la Liga de Campeones de la UEFA" publica el Lille en el comunicado oficial en el que han anunciado la bienvenida del DT italiano, dejando claro su ambición para la próxima campaña.

Además de su pasado más reciente en el Real Madrid, en el que sumó su primera Champions League, también ha estado como asistente en clubes de la talla del Bayern de Múnich, Napoli y Everton.

Los términos de Davide Ancelotti como entrenador del Lille

El entrenador italiano ha firmado por el Lille para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028. "Me siento muy orgulloso y feliz, y agradezco al presidente Olivier Létang su confianza y esta oportunidad. El proyecto LOSC encaja a la perfección conmigo, con su identidad clara, altos estándares y compromiso con el trabajo duro" declara Davide.

De esta forma, se descarta totalmente del banquillo del Rayo Vallecano, quién perseguía al italiano para cubrir el puesto que deja vacante Íñigo Pérez, quién este mismo lunes también ha confirmado de forma oficial que se une al Villareal.

"Descrito como un trabajador incansable y un profesional consumado, Davide Ancelotti representa a esta nueva generación de entrenadores con un enfoque táctico moderno. Su autoridad natural y sus habilidades de gestión deportiva, especialmente en el ámbito psicológico, lo han convertido en un líder respetado, conocido por su serenidad y humanidad. Además, su fluidez en italiano, francés, español, portugués, alemán e inglés facilita la comunicación en el vestuario" ha explicado el equipo galo, describiendo cuáles son los motivos que le han hecho decantarse por Davide.

De tal palo tal astilla

Esta será la primera gran oportunidad del hijo de Carlo Ancelotti para demostrar que puede seguir los pasos de su padre y convertirse en un gran entrenador, aunque siempre salvando las distancias con un técnico de la talla del italiano, que tiene en su palmarés 5 Champions League con dos equipos diferentes como gran presentación.

Fue él quién le dio la primera oportunidad a Davide y le colocó en el foco internacional gracias a tenerle como segundo entrenador durante su última etapa en el Real Madrid. Davide se presentó al mundo del fútbol como un técnico arriesgado, al que le pesa más el rendimiento de los jugadores que sus nombres. Todos recordarán el ya mítico "Joselu, dai", presionando a Carlo para que entrara al terreno de juego el delantero español, que fue el héroe en la remontada del Real Madrid contra el Bayern de Múnich, decisiva para acabar levantando la Champions League en 2024.