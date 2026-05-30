Mikel Arteta se rinde al PSG tras perder la Champions League: "Es el mejor equipo del mundo"

El técnico español lamentó la derrota del Arsenal en los penaltis, defendió el orgullo por sus jugadores y admitió que el club debe tomar decisiones importantes para poder llegar a la cima de la élite europea

Mikel Arteta no escondió el dolor después de perder la final de la Champions League ante el París Saint-Germain. El Arsenal cayó en la tanda de penaltis tras el 1-1 en el Puskás Aréna de Budapest, donde el equipo inglés volvió a quedarse a un paso de levantar por primera vez la Copa de Europa.

El entrenador español felicitó al conjunto de Luis Enrique, al que definió como “el mejor equipo del mundo”, pero también defendió el recorrido de un Arsenal que terminó invicto la competición y aun así se marchó sin título.

Arteta asume el golpe de perder la Champions League

La derrota dejó tocado al Arsenal. El equipo londinense había empezado la final de la mejor manera posible, con un gol tempranero de Kai Havertz en el minuto 6, pero no logró sostener la ventaja hasta el final. El PSG empató en la segunda parte con un penalti transformado por Ousmane Dembélé y terminó imponiéndose desde los once metros.

Arteta habló desde la frustración, pero sin perder la serenidad. El técnico reconoció que el vestuario estaba hundido tras rozar una Champions que el Arsenal lleva toda su historia persiguiendo: “Duele mucho no haber conquistado el título”.

El entrenador insistió en que el equipo llegó a Budapest con “unas ganas enormes” de ganar. No era una final más. Era la oportunidad de cambiar la historia de un club que ya había perdido la final de 2006 ante el Barcelona y que volvió a caer, esta vez ante otro gigante europeo.

El Arsenal cae invicto, pero sin la Champions

Uno de los datos más duros para el Arsenal es que no perdió ningún partido durante toda la Champions. Fue el único equipo invicto de la competición, pero eso no le sirvió para levantar el trofeo: “No hemos perdido ni un solo partido, pero esta es la realidad”.

Arteta explicó que los lanzadores asumieron la responsabilidad “los que podían”, ya que varios especialistas no estaban sobre el campo en ese momento: “Nos faltaban jugadores como Havertz, Bukayo Saka u Odegaard, especialistas que no estaban”.

Arteta felicita a Luis Enrique y al PSG

Más allá del dolor, Arteta fue elegante con el campeón. El entrenador del Arsenal no dudó en reconocer la dimensión del PSG actual y el trabajo de Luis Enrique: “Es el mejor equipo del mundo”.

También destacó el mérito del técnico asturiano, que ha llevado al PSG a ganar dos Champions consecutivas y a consolidarse en la élite europea desde una identidad reconocible.

Arteta admitió que el PSG tenía “soluciones para todo”, una frase que explica buena parte del partido. El Arsenal se adelantó pronto, pero luego pasó demasiado tiempo defendiendo en su campo: “Es verdad que hemos marcado pronto, pero la cantidad de tiempo que hemos estado con el bloque bajo no lo queríamos”.

Orgullo por el Arsenal pese a la derrota

Arteta quiso separar el resultado del compromiso de sus jugadores. La derrota duele, pero el técnico considera que el equipo ha vivido una temporada de enorme valor competitivo: “El deporte es esto y eso no quita el orgullo por mis jugadores”.

También tuvo palabras de agradecimiento para la afición, que acompañó al equipo durante toda la temporada y volvió a empujar en Budapest: “Un agradecimiento tremendo a la gente que nos ha llevado en toda la temporada”.

Arteta avisa de decisiones importantes en el Arsenal

El entrenador español evitó entrar en detalles sobre el futuro inmediato del proyecto, pero sí dejó una frase relevante. Después de una temporada larga y una final perdida, Arteta admitió que necesita una pequeña pausa: “Necesito descansar. Ha sido un año muy largo”.

El técnico adelantó que se tomará unos días con su familia y que después tocará analizar el camino a seguir: “Después tomaremos decisiones importantes, si queremos claramente pasar a un nivel superior”. La frase apunta al mercado, a la gestión de la plantilla y a la necesidad de dar un último paso.

El Arsenal se queda a un paso de cambiar su historia

La final de Budapest deja una herida profunda en el Arsenal. El equipo de Arteta estuvo cerca, marcó primero, resistió mucho tiempo y terminó perdiendo desde los once metros ante un PSG que ya gobierna Europa.

El técnico español reconoció la superioridad global del campeón, pero también defendió la grandeza del camino gunner. La próxima tarea será transformar el dolor en evolución. El Arsenal no ganó la Champions, pero Arteta sabe que, si quiere volver a una final y esta vez levantar la 'Orejona', el club debe tomar decisiones importantes.