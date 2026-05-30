Luis Enrique agranda la leyenda del PSG en la Champions: "Esto solo se lo he visto hacer al Real Madrid"

El técnico asturiano celebró la segunda Champions League consecutiva del conjunto parisino, elogió al Arsenal de Mikel Arteta y avisó de que su equipo no quiere bajarse de la élite europea

El PSG volvió a tocar el cielo en la Champions League y Luis Enrique no escondió la dimensión del logro. El conjunto parisino derrotó al Arsenal en los penaltis tras el 1-1 en Budapest y conquistó su segundo título europeo consecutivo.

El entrenador asturiano, que suma ya tres Champions como técnico entre Barcelona y PSG, comparó la gesta con el gran referente reciente de la competición: el Real Madrid. Para Luis Enrique, París ya ha entrado en el grupo de los grandes y ahora el reto es no bajarse.

Luis Enrique compara al PSG con el Real Madrid tras revalidar la Champions

Luis Enrique fue directo al medir la importancia del título. El PSG ya había roto su techo histórico la temporada pasada al conquistar la primera Champions de su historia, pero repetir el éxito cambia la dimensión del proyecto: “Yo como esto solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va”.

El PSG entra así en el selecto grupo de clubes capaces de defender corona europea. Luis Enrique sabe que ese paso tiene una carga simbólica enorme para una entidad que durante años persiguió la Champions sin éxito, pese a contar con plantillas millonarias.

El PSG ya no quiere bajarse del grupo de los grandes

El entrenador gijonés insistió en que París necesitaba meterse de una vez en el grupo de los clubes verdaderamente dominantes de Europa. El PSG ya había ganado la Ligue 1 y ahora ha confirmado su hegemonía continental con una segunda Champions seguida.

La clave, según Luis Enrique, no está solo en ganar. El PSG ha dejado de ser un equipo construido únicamente alrededor de nombres propios y ha pasado a tener una estructura colectiva, una forma de presionar, atacar, defender y competir.

“Queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente”, reconocía el técnico. Ese es uno de los grandes triunfos del técnico español. Ha transformado al PSG en un equipo menos dependiente de individualidades y más reconocible por funcionamiento.

Luis Enrique reconoce el sufrimiento ante un Arsenal muy competitivo

El PSG no tuvo una final cómoda. El Arsenal se adelantó pronto con un gol de Kai Havertz y obligó al campeón a remar durante muchos minutos. Luis Enrique admitió que a su equipo le costó muchísimo entrar de lleno en el partido.

El técnico elogió al equipo de Mikel Arteta, al que definió como un rival “muy competitivo” y recordó que apenas había perdido durante toda la temporada: “Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol”.

La tanda de penaltis y el recuerdo de Marruecos con España

Luis Enrique también fue preguntado por las tandas de penaltis, un terreno que esta vez le sonrió, pero que no siempre le ha dejado buenos recuerdos. El asturiano recordó la eliminación de España ante Marruecos en el Mundial de Catar 2022: “Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso”.

El técnico quiso rebajar la idea de que todo se explique por suerte. Para él, una tanda mezcla calidad, porteros, ejecución y una parte de azar inevitable. Pero también dejó claro que el desenlace no debe deformar el análisis global de la final: “Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra”.

Luis Enrique no se esconde: “Creo que merecemos ganar esta final”

El técnico del PSG fue honesto en el balance. Reconoció que el Arsenal también habría podido levantar el título, pero defendió que su equipo hizo méritos suficientes para ganar: “Creo que merecemos ganar esta final. También, y no voy a engañar, la merecía ganar el Arsenal”.

La frase evita la arrogancia y refuerza el respeto al rival. Pero también sitúa el triunfo dentro de un contexto más amplio: una temporada de dominio, identidad y regularidad del PSG.

Luis Enrique no solo gana otra Champions. Refuerza su lugar entre los grandes entrenadores de la competición. Ya suma tres títulos como técnico y coloca al PSG en una dimensión histórica.

El PSG mantiene el hambre competitivo

La última idea de Luis Enrique fue quizá la más importante para el futuro. El PSG no parece un equipo satisfecho. El técnico aseguró que el grupo sigue con hambre, disfruta del trabajo y mantiene una ambición altísima: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar”.

Para el entrenador, esa es la señal más potente. Cuando un grupo campeón sigue queriendo trabajar, competir y mejorar, el ciclo no tiene por qué detenerse. El PSG ya ha ganado dos Champions consecutivas, pero la sensación interna es que todavía queda recorrido: “Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo”.