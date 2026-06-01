El PSG de Luis Enrique ya se mueve en el mercado tras su éxito en Champions

El Paris Saint-Germain celebra su segunda Champions consecutiva mientras piensa en alcanzar al Real Madrid con un triplete. Para ello preparan un mercado de fichajes de grandes refuerzos, entre los que destacan la gran perla del Bournemouth, Junior Kroupi, entre otros nombres

El Paris Saint-Germain todavía está de celebración por la reciente Champions League conquistada este pasado fin de semana. El equipo francés se impuso en los penaltis (4-3) frente al Arsenal para levantar así su segunda orejona consecutiva, logrando un hito que hasta ahora sólo había conseguido el Real Madrid en la era moderna. Y aunque los parisinos aún tienen mucho que celebrar, ya piensan en seguir mejorando el equipo con nuevos fichajes que le aporten aún más valor a un equipo que ya domina Europa.

Luis Enrique ya ha trazado una hoja de ruta para este mercado de fichajes, en el que su principal objetivo está puesto en la portería y en el ataque, con varios nombres ya muy encaminados para firmar por el campeón de Europa. Entre ellos, el gran destacado es la gran promesa de la Premier, Eli Junior Kroupi, al que ya tantean equipos de diferentes ligas.

El PSG ya apunta nuevos fichajes para hacer historia en la Champions League

El PSG se aleja de Julián Álvarez y apunta a Junior Kroupi

Uno de los principales objetivos del PSG para reforzar su delantera era Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a dejarlo marchar fácilmente y en París se está desinflando el souflé por hacerse con el argentino, y ya tienen una opción mucho más realista y que cumple a la perfección con lo que busca el técnico español.

Se trata de Eli Junior Kroupi, que se ha convertido en uno de los nombres más cotizados de la Premier League. El delantero de tan sólo 19 años se ha convertido en una auténtica perla por la que muchos 'piratas' se pelean. Tras su gran año en el Bournemouth, en el que ha logrado 13 goles en 33 partidos y un 22% de participaciones de gol, ya son muchos los equipos que han fijado sus ojos en él.

Sin embargo, el PSG toma la delantera en la carrera por su fichaje frente a clubes como Arsenal, Chelsea o Bayern de Múnich. El delantero centro tiene un valor de mercado de 40 millones de euros, aunque los franceses podrían subir la puja. Además, Junior Kroupi es franco-marfileño y ha rechazado a la selección de Portugal para ir con Francia, que adelanta que en su orden de prioridad siempre estarán los galos.

Diogo Costa es el objetivo principal del PSG en portería

El siguiente nombre en la lista del PSG es Diogo Costa. Medios como L’Équipe le sitúan como la negociación más avanzada en este mercado de fichajes. El guardameta portugués compite actualmente en el FC Porto, con quién ya han tenido unas primeras reuniones, aunque aún sin acuerdo cerrado. El futbolista luso tiene contrato hasta 2030 y una cláusula activa de 60 millones de euros, que deberá abonar el club francés si quiere que Costa le compita el puesto a Safonov, quién se ha ganado más confianza gracias a ser clave en las tandas de penaltis.

El nuevo PSG de Luis Enrique y sin Mbappé

A la espera de que las negociaciones avancen y se confirmen los nuevos fichajes del París Sant-Germain, lo que está claro es que Luis Enrique se ha convertido en el gran héroe del club. Desde su llegada al equipo de Nasser Al-Khelaïfi, el técnico español ha sumado 2 Ligue A, 2 Copas de Francia y 2 Champions League, por lo que confían al 100% en su criterio.

Al que no echan mucho de menos en París es a Kylian Mbappé. A pesar haber sido el jugador franquicia de los franceses durante 7 temporadas, nunca consiguió levantar la orejona, algo que ya han conseguido en dos ocasiones de forma consecutiva desde que se fue del equipo. El triunfo del club sin él lo han explicado jugadores como Vitinha. "Si no tienes 11 jugadores que quieren lo mismo en ataque y en defensa es muy complicado" explicó el centrocampista portugués después de la final en Budapest.