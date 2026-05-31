La decepción de Hansi Flick culmina la temporada con dos ligas, una Supercopa y la Champions League

Dro Fernández suma esta temporada los títulos ganados con el PSG y otros dos con el Barcelona tras cambiar de bando a mitad de temporada, algo que decepcionó a Hansi Flick

La temporada en Europa llega a su final con la victoria del PSG ante el Arsenal en la Champions League. El equipo parisino repite el éxito del pasado curso y suma su segunda 'orejona' consecutiva. Entre tantos futbolista de altísimo nivel aparece el nombre de Dro, el gran triunfador de la temporada. El joven futbolista español salió del Barcelona en invierno rumbo al PSG, siendo una decepción para Hansi Flick. Con la Champions League en sus manos, el gallego cierra el curso con dos ligas, una Supercopa de España y la Liga de Campeones en su vitrina.

Dro: la decepción de Hansi Flick que suma 4 títulos en un curso

El centrocampista del PSG ha cosechado cuatro títulos esta temporada, dos de ellos con el Barcelona y dos con el PSG. El vigués empezó la temporada en el club catalán y teniendo algunos minutos con Hansi Flick, que destacó estar muy contento con el trabajo del joven mediocentro ofensivo y de la cantera del Barcelona. Antes de que el mercado de fichajes invernal llegase a su fin, Dro marchó rumbo al PSG y el Barcelona se embolsó 8,2 millones de euros por el traspaso. El movimiento del jugador decepcionó a Flick, que así se lo hizo saber: "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%. Me gusta tener a canteranos como Bernal o Casadó. Dro me encanta, pero estoy decepcionado. He cambiado de opinión", subrayó el entrenador del Barcelona.

En el PSG, Dro ha jugado 13 partidos en media temporada, formando parte de la rotación del cuadro dirigido por Luis Enrique. En este breve periodo de tiempo, el gallego ha logrado ganar su segunda liga en una temporada y poner el colofón final a una locura de temporada con la consecución de la UEFA Champions League.

Dro duplica su valor de mercado con respecto al comienzo de la temporada en el Barcelona

Además de incrementar su palmarés en tan solo una temporada, Dro también ha elevado su valor. El futbolista comenzó la temporada tasado en 5 millones de euros, según la web Transfermarkt, y cierra la campaña con el doble del valor, 10 'kilos. El Barcelona logró vender al joven centrocampista por poco más de 8 millones de euros, por lo que la media temporada vivida en el PSG y la consecución de los diferentes títulos citados han incrementado en 2 millones el precio del ex futbolista del cuadro azulgrana.