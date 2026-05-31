Pedri anuncia el nombre del siguiente 'crack' del Barcelona: Tommy Marqués

El centrocampista canario del Barcelona augura un futuro brillante para la entidad canaria, destacando nombres como el de Tommy Marqués

El Barcelona ya ha dejado atrás una época de vacas flacas y se embarca hacia un futuro prometedor. La cantera y los jóvenes jugadores han sido vitales para sacara al equipo del pozo en el que estaba sumido y, aunque los fichajes empiezan a volver a acaparar gran parte de la planificación deportiva del conjunto azulgrana, desde la primera plantilla y la dirección deportiva miran a la Masía en busca del siguiente 'crack'. Pedri ya ha revelado su nombre y asegura que Tommy Marqués será un futbolista importante de cara al futuro.

El centrocampista canario, que se ha adueñado de la medular del Barcelona y, a pesar de su juventud, ejerce como uno de los líderes en el vestuario blaugrana. Pedri, en una entrevista en El Día, ha asegurado que reparte consejos entre los más jóvenes y que sigue de cerca La Masía en busca de futuros 'cracks', destacando el nombre de Tommy Marqués, al que ya se le ha visto en más de una ocasión entrenando con el primer equipo. "Sí, hay jugadores en La Masía y también en la selección que llegan con mucho nivel, con mucho talento. El futuro está bien guardado. Hay varios nombres, futbolistas que suben y que son muy buenos. Tommy Marqués, por ejemplo, acaba de subir hace poco y tiene muchas cualidades. Son jugadores jóvenes y tienen cosas que pulir, pero espero que tengan muy buena trayectoria. Con ellos y otros más que vienen, el futuro está bien guardado", destaca el internacional español.

Pedri sueña con ganar una Champions con el Barcelona y el Mundial con España

En otro orden de cosas, Pedri desvela que sueña día a día con ganar la Champions League y, sobre todo, el Mundial con la Selección española. "Sueño con ganar una Champions, con el Mundial. El Mundial es un sueño que ojalá se dé este año. Son títulos que a todo el mundo le gustaría y querría tener en sus vitrinas. Pero mi el objetivo es disfrutar, estar con los míos, vivir la vida tranquilo", destapa Pedri que asegura que disfruta del día a día. "Disfruto del día a día, de venir a entrenar, de estar en contacto con el balón, del estilo de juego de mi equipo, con el que me siento muy identificado. Disfruto con ir a la Ciudad Deportiva a diario, verme cada día mejor… son cosas que disfruto. Yo en el día a día me lo paso bien. En eso soy un afortunado", subraya el futbolista del Barcelona.