El Barça activa la vía Manchester City con Bernardo Silva y Gvardiol

El club catalán avanza en esta doble operación con el club 'citizen' mientras mantiene en cartera el interés en Julián Álvarez, su gran objetivo del mercado

El FC Barcelona sigue dando forma a su ambiciosa planificación de cara al próximo curso y los siguientes nombres tras confirmar la llegada de Anthony Gordon no tardarán en caer.

Cierto es que el gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez, pero se trata de una operación compleja que dependerá en gran medida de la postura del Atlético de Madrid y de los vaivenes del mercado en los próximos meses, por lo que la dirección deportiva azulgrana trabaja ahora en paralelo en otras incorporaciones de primer nivel, dos jugadores con el Manchester City como denominador común.

Bernardo Silva y Joško Gvardiol han entrado con fuerza en la agenda culé. Dos perfiles muy diferentes, pero que responden a necesidades concretas de la plantilla de Hansi Flick y que podrían convertirse en protagonistas de un verano que apunta a ser mucho más movido de lo habitual en los despachos del Camp Nou.

Bernardo Silva elige al Barça entre los tres grandes españoles

Hay historias que parecen destinadas a cruzarse y la de Bernardo Silva y el Barça es una de ellas. El internacional portugués ha sido relacionado con el conjunto azulgrana en varios mercados consecutivos y ahora, tras cerrar definitivamente su etapa en el Manchester City, la operación se antoja más factible que nunca.

La dirección deportiva encabezada por Deco lleva tiempo considerando al luso una oportunidad de mercado excepcional. El futbolista llegaría libre tras finalizar su ciclo en el Etihad y, además, estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico en cuanto a reducción salarial para vestir de azulgrana.

También ha valorado opciones de Real Madrid y Atlético, pero las conversaciones entre el entorno del jugador y el club azulgrana están ya muy avanzadas. De hecho, existe sintonía total entre ambas partes. Bernardo Silva ha colocado al Barcelona como prioridad absoluta por delante de otras propuestas importantes, desoyendo además sugerentes proposiciones de otras ligas como la saudí, la turca, la francesa o la italiana e incluso por encima de un club como el Benfica, al que siempre se le ha vinculado como posible destino para cerrar su carrera.

Flick tiene que rematar la operación

Sin embargo, la operación todavía no está cerrada. El gran interrogante pasa por la opinión de Hansi Flick. El técnico alemán aprecia las cualidades del futbolista, pero considera que el equipo ya dispone de numerosos centrocampistas de perfil similar y no termina de ver imprescindible su incorporación.

Aun así, dentro del club existen argumentos de peso para insistir. Bernardo aportaría experiencia, liderazgo y polivalencia. Puede actuar como interior, mediapunta, extremo e incluso como mediocentro, una versatilidad que siempre ha valorado Pep Guardiola y que también podría resultar muy útil para Flick.

Además, en el Barça consideran que la plantilla ha perdido referentes importantes en las últimas temporadas y ven en el portugués una figura capaz de asumir galones dentro del vestuario.

Gvardiol, el elegido para reforzar la defensa

El otro nombre que ha emergido con fuerza es el de Joško Gvardiol. El internacional croata gusta mucho en los despachos del Barça y encaja en el perfil de defensor que busca la entidad para apuntalar una línea defensiva que necesita rejuvenecerse y ganar jerarquía.

La información adelantada por La Cadena COPE sitúa al central del Manchester City como uno de los grandes objetivos defensivos de la entidad catalana. Su capacidad para jugar tanto como central como lateral izquierdo multiplica su atractivo.

En el Barcelona valoran especialmente su juventud, su experiencia en la élite y su salida de balón. A sus 24 años se ha consolidado como uno de los defensores más cotizados del continente y reúne muchas de las características que históricamente han encajado en el modelo azulgrana.

La operación, sin embargo, se presenta mucho más compleja que la de Bernardo Silva. El City no facilitará una salida barata -tiene contrato allí hasta 2028- y la competencia por el croata promete ser importante. Aun así, el Barça entiende que la situación contractual del futbolista podría abrir una ventana de oportunidad para negociar.

Julián Álvarez sigue siendo la prioridad

Mientras tanto, todos los movimientos continúan condicionados por el gran objetivo del verano. Julián Álvarez sigue siendo el sueño de la dirección deportiva para reforzar el ataque.

Las conversaciones exploratorias ya han comenzado y el delantero argentino vería con buenos ojos un aterrizaje en el Camp Nou. No obstante, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y continúa insistiendo en que no contempla su salida.

El verano apenas ha dado comienzo, pero en los despachos azulgranas ya han puesto la maquinaria en marcha. Y mientras Julián Álvarez acapara casi todos los focos, Bernardo Silva y Gvardiol avanzan posiciones en la otra carrera por convertirse en los próximos fichajes del Barça.