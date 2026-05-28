Maduro, el problema de Holanda y los candidatos a ganar el Mundial: "España es la favorita, también Francia y Portugal"

El exinternacional neerlandés analiza el papel de las grandes aspirantes al título mundial, también el de su país, eterno candidato pero con un mal endémico de mentalidad: "Aquí dicen primero hay que disfrutar y ya luego piensas en ganar, ese es el problema"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Este mismo fin de semana comenzarán las concentraciones de gran parte de las selecciones, aunque muchos ya están trabajando para preparar la cita mundialista que comenzará el próximo 11 de junio y en la que España, como actual campeona de Europa, es una de las favoritas a alcanzar la final y ganar el título.

En la entrevista que ESTADIO Deportivo realizó a Hedwiges Maduro, exfutbolista de Valencia y Sevilla y también internacional con Países Bajos, repasamos lo que puede dar de sí el Mundial, y el otrora centrocampista ve a la selección de Luis de la Fuente como una clara candidata a levantar el trofeo dorado. "Para mí, España es la favorita para ganar la Copa Mundial, junto con Francia. Portugal también tiene un buen equipo, tiene buenos centrocampistas como Vitinha y Joao Neves, pero España siempre está jugando bien en los torneos. Tenemos que ver a Lamine Yamal, cómo va su lesión pero Francia también, para mí, es muy fuerte. Los delanteros y los centrocampistas son muy fuertes. Yo creo que Francia, España y Portugal son mis favoritos", explicaba Maduro.

Su selección, Países Bajos, sigue siendo la eterna aspirante, habiendo perdido las tres finales disputadas a lo largo de su historia, y el exfutbolista cree saber uno de los posibles motivos, que no es otro que la mentalidad.

"El problema en Holanda es que siempre tenemos buenos jugadores pero llegamos a finales, semifinales y siempre perdemos porque no tenemos la mentalidad de ganar cuando estamos ahí y yo creo que también es problema de cómo entrenamos a los jóvenes. Por ejemplo, en España cuando los juveniles van a jugar gritan 'ganar, ganar y ganar' pero en Holanda no, aquí dicen primero hay que disfrutar y ya cuando tengas 17 o 18 años ya piensas en ganar, pero eso ya es muy tarde, es la mentalidad, pero para mí es más fácil estar toda tu carrera como futbolista pensando primero en ganar y así cuando llegue el momento vas a creer en ganar, y no al revés, ese es el problema", opina el exfutbolista.

Ve a Países Bajos llegando lejos en el Mundial

"Tenemos un buen equipo, todos los jugadores son titulares en la Premier League, tenemos a Frenkie de Jong en el centro del campo, por ejemplo, en la defensa tenemos a Virgil van Dijk, Timber, Van de Ven, Gravenberch, Gakpo, Frenkie de Jong, tenemos muchos jugadores buenos y en una edad también buena pero al final en el Mundial tienes que tener un poco de suerte, creo que si pasamos de grupos nos podría tocar Brasil, Marruecos o Francia, algo así... Es un poco como la Liga de Campeones, la parte del PSG era muy difícil para llegar y el Arsenal se han enfrentado a Leverkusen, Sporting y Atlético. Creo que Holanda está en la parte más difícil pero creo que podemos llegar hasta cuartos del final".

El debate en torno a Koeman

"Tenemos respeto hacia él porque también fue entrenador de Ajax, Feyenoord o PSV y siempre fueron campeones. También en Inglaterra, Valencia, Barcelona... Entonces tenemos respeto hacia su carrera pero mucha gente, yo no, pero mucha gente en Holanda piensa que cuando tenemos que jugar contra un país grande, perdemos, ese es el pensamiento de la gente. Por ahí prefieren otro seleccionador porque ya son muchos años con Koeman pero no tenemos un entrenador de momento que pueda ser su relevo, no tenemos entrenadores con experiencia, por eso para mí ahora Koeman es el seleccionador perfecto porque también los jugadores lo quieren".

Seedorf, su ídolo

"Yo tengo una camiseta de Clarence Seedorf, que para mí es una leyenda, en Holanda también, porque él ha ganado cuatro veces la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, pero en Holanda, en la selección, la gente siempre tiene problemas en la selección de Holanda. Fue un momento en el que estábamos en el vestuario, él llevaba la camiseta con el número diez y estaba pensando: 'Quiero tu camiseta'. Es parte de la historia y yo la tengo aquí en casa y es muy especial. La gente habla un poco mal de él pero en Italia y en España tenemos más respeto por los jugadores. Holanda es más fría, es la cultura de aquí pero no lo entiendo. Ruud Gullit va a Milán y es una leyenda, hace unas semanas estuvo en el estadio y se volvió loco con él, gritando su nombre, pero aquí en Holanda la gente piensa que es un jugador normal".

Su futuro en los banquillos

"Después de la Copa del Mundo se abren puertas, ahora tiene su equipo de trabajo pero en el fútbol las cosas cambian. Me gustaría ser su asistente, o de otro entrenador con experiencia, también ser el míster pero en una liga más baja de Holanda, en Segunda, tengo ofertas para ser entrenador en esa categoría pero también estoy mirando a los equipos para ver si puedo tener éxito, si va a ser difícil, entonces estoy esperando un poquito. Tengo todos los papeles para poder ser entrenador pero de momento estoy trabajando en la televisión y la radio, comentando y analizando los partidos, me gusta mucho, pero lo que más me gusta es estar en el campo entrenando a jugadores, como míster o asistente, es mi sueño".