El seleccionador español explicó el motivo por lo que no ha convocado a ningún jugador del Real Madrid y le parece "buena idea" que Mourinho vuelva al club blanco

Luis de la Fuente da el 'no' a los jugadores del Real Madrid y el 'sí' a Mourinho.IMAGO

El Real Madrid vuelve a ser objeto de polémica debido a la convocatoria de Luis de la Fuente. Por primera vez, ningún futbolista español del cuadro blanco irá con España al Mundial. Figuras como Carvajal, Huijsen, Gonzalo o Fran García aparecían como opciones para Luis de la Fuente, pero el riojano dice 'no', por el bajo rendimiento mostrado y deja en tierra a los futbolistas del cuadro madrileño. A s vez, Luis de la Fuente se ha mojado con la posibilidad de que Mourinho aterrice, de nuevo, en el Real Madrid y da el 'sí' a la idea de Florentino Pérez.

El Real Madrid se queda sin representantes españoles en la Selección española de cara al Mundial

Sin Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo García o Fran García, estos tres últimos en la prelista de 55 futbolistas, el Mundial de este verano será el primero en la historia en el que España no tenga representación de ningún jugador del Real Madrid. "Para mí, el equipo más grande que hay es la selección española. No miro la procedencia de los jugadores. Lo importante es que tenemos jugadores españoles orgullosos de representar a un país. Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones, que es buscar lo mejor para mi equipo. Esto es la selección de todo un país", explicó el seleccionador sobre esta circunstancia en Los Desayunos de RTVE.

La decisión de Luis de la Fuente no ha convencido a lo aficionado del Real Madrid, que han mostrado su malestar a pesar de la mala temporada e imagen que han dado los jugadores del conjunto blanco. Quién también se ha expresado ha sido Huijsen, que publicó un once de los mejores jugadores de LaLiga por estadísticas en el que se le incluía.

Luis de la Fuente, sobre la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid: "La idea me parece muy buena"

En otro orden de cosas relacionadas con el Real Madrid Luis de la Fuente aseguró, sobre la posible vuelta del portugués José Mourinho al banquillo del Real Madrid, que le parece una "idea muy buena", ya que lo considera "un grandísimo entrenador". "Respeto mucho lo que hacen los clubes. Desconozco las interioridades de un club como el Real Madrid u otros. Total y absoluto respeto a las decisiones que toman los clubes. Es un grandísimo entrenador y con una historia muy importante en el Real Madrid. La idea me parece muy buena", señaló el técnico.

El entrenador portugués es la opción elegida por Florentino Pérez para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu y reconducir un vestuario problemático que ha terminado con dos entrenadores en un solo año. La idea de Mourinho motiva al presidente blanco, al que le ha salido un duro rival en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Es por ello que la vuelta de Mourinho dependerá de los resultados que obtenga Florentino Pérez ante Enrique Riquelme.