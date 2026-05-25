La mansión de Dani Carvajal tras dejar oficialmente el Real Madrid: un oasis de 1.000 m² con lujo, deporte y vida familiar

Carvajal se despidió del Real Madrid y del Bernabéu el pasado sábado y se refugia ahora en su casa de lujo del norte de Madrid, donde desconecta con su familia mientras decide su próximo destino

Dani Carvajal disputó el pasado sábado su último partido oficial con el Real Madrid. El canterano pone punto y final a una larga etapa en el conjunto blanco. Tras ello, el jugador de 34 años mira hacia el futuro junto con su familia, su mujer Daphne Cañizares y sus dos hijos, Martín y Mauro, de 5 y 2 años respectivamente.

Los cuatros se refugian en una mansión de lujo en el norte de la capital de españa, mientras el deportista decide su próximo equipo. La casa de Dani Carvajal y Daphne Cañizares cuenta con unos 1000 metros cuadrados aproximadamente, con varias plantas y destacando materiales como la madera, la piedra y el cemento porcelánico. La vivienda del futbolista y de la influencer dispone de todo tipo de detalles para desconectar mientras dedican la vida a ellos mismos y el resto de su familia.

La joya de Carvajal: salón monumental, dormitorios de revista y un jardín pensado para sus hijos

En la casa de Dani Carvajal y Daphe Cañizares destaca un salón en el centro de la misma, con grandes ventanas que permiten plasmar luz natural a toda la zona, además de diferentes piezas que hacen más especial la vivienda, como el árbol en maceta. Por otro lado, el ya exfutbolista del Real Madrid cuenta con una habitación principal con diferentes detalles que le hacer ser uno de los dormitorios más bonitos de toda la casa.

De la misma manera, los hijos del futbolista y de la influencer disponen de una habitación con una decoración especial, mezclando la madera suave con los colores verdes, que ayudarían a mejorar la creatividad de Martín y Mauro, de los pequeños, como apuntan los expertos. Sin embargo, una de las principales zonas de la casa se encuentra en el exterior, con un amplio jardín donde Dani Carvajal puede jugar con sus descendientes.

Dani Carvajal se refugia en su paraíso privado: piscina, pistas deportivas y un verano para decidir su futuro

Dani Carvajal disfruta con sus hijos y con su pareja, Daphne Cañizares, en una piscina de lujo en su jardín, que dispone también de una pista de tenis y otra de fútbol, con el objetivo de seguir realizando ejercicios fuera de todo lo que rodeaba en Valdebebas. El jugador de 34 años podría frecuentar este tipo de zonas durante los próximos días al dejar oficialmente el Real Madrid y a la espera de decidir su futuro, que podría ser Catar o Arabia.

Rodeado de grandes árboles, la casa de Dani Carvajal crea un ambiente perfecto para el verano y con el que pasar horas relajados junto a su familia, alejado del ruido mediático en el que suele estar metido un futbolista de esta categoría. Daphne Cañizares suele compartir publicaciones en sus redes sociales imágenes con los espacios más destacados de la casa, como una pista de tenis que suele ser usada por la pareja en diferentes ocasiones.

Además de la pista de tenis y un campo de fútbol, el jugador y Daphne Cañizares, que habló tras el adiós de Carvajal del Real Madrid, cuentan con un gimnasio para seguir manteniendo la rutina diaria, fortaleciendo la comodidad en su regufio habitual.