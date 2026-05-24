Luis de la Fuente y su hijo Alberto: la familia más desconocida de la Selección puede hacer historia en el Mundial

El técnico de la Selección española está casado con una mujer de la localidad de Camas y uno de sus tres hijos, Alberto, trabaja junto a él como analista táctico desde el pasado 2025 con 'la roja'. La discreción marca la vida del técnico más allá del deporte

De Luis de la Fuente se sabe muy poco de su vida personal. El técnico de la Selección española siempre ha sido muy reservado con su vida privada, sobre todo la que atañe a su entorno más cercano como son su mujer y sus tres hijos. Si se sabe más de la parte más emocional de Luis de la Fuente y como hemos desgranado en ESTADIO Deportivo días atrás, el técnico nacido en Haro (La Rioja) no ha escondido nunca su fe y su afición al mundo de los toros.

Pero el Luis de la Fuente más cercano, el que antes que entrenador de la Selección española es persona, supo 'aprovechar' su estancia en Sevilla al final de los años 80 como jugador y posteriormente como técnico del juvenil de los de Nervión. Luis de la Fuente se casó con una mujer de la localidad sevillana de Camas con la que ha tenido tres hijos.

El lado más humano de Luis de la Fuente: casado con una mujer de Camas y con tres hijos

Es tal la discreción de Luis de la Fuente en lo que respecta a su familia y especialmente a su mujer, de la que no se conoce si quiera su nombre pero de la que si se sabe que es nacida en Camas y que además supone un apoyo clave en el día a día del seleccionador de España.

Las casualidades del mundo del fútbol llevaron a que una de las primeras decisiones importantes de Luis de la Fuente en el cargo de técnico de la Selección española fuese el no convocar al también camero, Sergio Ramos. "No contar con Ramos fue una decisión dura porque Sergio es un ídolo", declaró hace algunos días.

Más allá de la esposa de Luis de la Fuente, la parte más conocida de la familia del técnico de la Selección española es quizás la que da su hijo Alberto de la Fuente. Alberto de la Fuente ha heredado el amor por el fútbol de su padre y en palabras del propio Luis de la Fuente, es mejor que él: "Sabe muchísimo más que yo y está mejor preparado. Es muy bueno y da gusto ver a gente joven con la inquietud que tiene".

Alberto de la Fuente, la mano derecha de su padre en la Selección española

Alberto de la Fuente inició su carrera en el mundo del fútbol como director metodológico del Huesca en mayo de 2018 tal y como el propio protagonista compartía en su perfil personal de Instagram. En junio de 2018, Luis de la Fuente ya presumió de hijo al posar con Alberto en un encuentro de la Selección española sub 18 correspondiente a las semifinales de los Juegos del Mediterráneo. Fue en julio de 2022 cuando Alberto de la Fuente se despidió del Huesca y a partir de ahí empezó su vinculación con las categorías inferiores de la Selección española.

El éxito va en las venas de la familia De la Fuente

Si Luis de la Fuente ha sido capaz de darle a la Selección española absoluta los títulos de la Nations League en la 2022/23 y la Eurocopa en el verano de 2024 (además de las Eurocopa sub 21 y sub 19, los Juegos del Mediterráneo 2018 y la plata en los Juegos de Tokio 2020), su hijo Alberto no se ha quedado atrás a la hora de cosechar éxitos defendiendo los intereses de España. Alberto de la Fuente, como analista de Santi Denia en la sub 21, fue subcampeón de la Eurocopa de 2023 y logró el oro olímpico en París 2024.

Un hecho inédito en la historia del Mundial con los 'De la fuente'

Luis de la Fuente, posiblemente exigiéndole más que al resto por el mero hecho de que Alberto sea su hijo, contó con él para la Selección absoluta a partir de 2025. Ahora Alberto trabaja junto a su padre como analista táctico. Los 'De la Fuente' tienen en su mano entrar en la historia de los mundiales. No hay precedentes históricos de la situación de que padre e hijo se coronen como campeones del Mundo. Hay casos similares de padres e hijos que disputaron un mundial en diferentes épocas como les pasó a los Busquets.

También está el caso en Uruguay con Pablo Forlán y su hijo. Diego Forlán, ambos disputaron con su país un Mundial pero en épocas diferentes. Pero no se conoce que un padre y un hijo, estando en la misma selección durante el mismo Mundial, hayan sido campeones. Por eso, el caso de Luis de la Fuente y su hijo Alberto supondría un hito histórico para una cita mundialista como la del próximo verano.

En definitiva, seguramente sin importarle a Luis de la Fuente como protagonista principal, el 'anonimato' de su familia, especialmente el de su esposa, podría verse 'roto' si la Selección española se corona campeona del Mundo el próximo mes de julio. La familia De la Fuente podría reunirse sobre el césped y posar junto a la Copa del Mundo como Luis de la Fuente y Alberto como figuras más conocidas y con su esposa y sus otros dos hijos siendo más desconocidos en la vida pública.