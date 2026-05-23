El Luis de la Fuente más personal fuera de la Selección española: su pasión por los toros y la devoción por el Cachorro de Triana

El técnico de España, nacido en La Rioja, no esconde sus creencias religiosas y sus gustos por la tauromaquia. Su paso por Sevilla como jugador del cuadro de Nervión entre 1987 y 1991 (posteriormente fue entrenador del juvenil) marcó su lado más íntimo

Luis de la Fuente será el 'jefe' de la Selección española en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Luis de la Fuente buscará que España gane su segundo Mundial tras el de Sudáfrica en 2010 pero detrás de un técnico que rara vez se le ha visto enfadado o molesto ante los medios de comunicación, hay una persona que nació hace casi 65 años en la localidad riojana de Haro y que como futbolista, entre otros clubes, pasó por el Sevilla, donde también entrenó a su equipo juvenil años después

El paso de Luis de la Fuente por Sevilla le marcó para el resto de su vida ya que además de expresar en varias ocasiones los buenos recuerdos que tiene del club de Nervión, la propia capital andaluza entró en su forma de ser y de sentir el hecho de ser español.

Si hiciésemos una descripción de Luis de la Fuente podría ser la de una persona nacida en Sevilla ya que le tiene una gran fe al Cristo del Cachorro de Triana y es un amante de los toros. En unas declaraciones de 2024, Luis de la Fuente se definía como 'completito': "Soy completito: soy español y me gusta mi país. Siento envidia sana cuando viajo fuera. Qué bonito es sentir pasión por tu país".

Luis de la Fuente no olvida al Cachorro de Triana cuando viene a Sevilla

En una de las últimas visitas de la Selección española de Luis de la Fuente a Sevilla, se hizo viral su visita a la basílica del Cachorro de Triana, uno de los cristos más reconocidos de la Semana Santa de Sevilla que incluso el pasado 2025 viajó a la ciudad de Roma. Luis de la Fuente fue visto rezándole al Cachorro de Triana y esta visita no fue casual ya que el actual seleccionador de España tiene una bonita historia que le ha vinculado a la talla que procesiona cada tarde del Viernes Santo en Sevilla.

Luis de la Fuente explicó en marzo de 2025 cómo surgió su vinculación con el Cachorro de Triana que llegó tras buscar en la basílica de la calle Castilla un rincón de tranquilidad y paz: "Durante una de mis estancias en Sevilla siendo entrenador dormía en un hotel cercano a la Torre Pelli. Tengo costumbre en los momentos de nervios buscar rincones de tranquilidad y paz para interiorizar cosas y me fui a buscar esa paz al Cachorro. Ese día, cuando entré estaba el Hermano Mayor, me reconoció y me quedé hablando con él. Desde entonces, cada vez que venía a jugar a la ciudad, hacía una visita. Con el tiempo me han hecho hermano del Cachorro y soy muy feliz de disfrutar los momentos con los hermanos".

Pero Luis de la Fuente no solo tiene devoción con el Cachorro de Triana sino que en su estancia como futbolista y posteriormente como entrenador de los juveniles del Sevilla, fue hermano de San Benito, una hermandad que reside en el barrio de Nervión. El propio seleccionador confesaba en 2025 que la fe le ha aportado tranquilidad para luego dar su mejor versión: "A mí me da tranquilidad, me hace estar bien conmigo mismo para poder ofrecer la mejor versión de mí mismo. Necesito ese momento de intimidad para luego ser mejor con mi alrededor".

La fe y los toros, otra de las pasiones de Luis de la Fuente

Como señalábamos anteriormente, Luis de la Fuente también se empapó de otra de las tradiciones más arraigadas de la ciudad de Sevilla como son los toros. Luis de la Fuente no se esconde a la hora de confesar su pasión por la tauromaquia y desde el respeto siempre que puede defiende esta disciplina. Sin ir más lejos, Luis de la Fuente recibió un homenaje en septiembre de 2024 en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid tras conseguir alzarse con la Eurocopa en el verano de ese mismo año.

En dicho acto, Luis de la Fuente posó sonriente con un capote que le regalaron por sumar un nuevo título con España y defendió su amor por los toros. "Nunca puede suponer un problema defender que a uno le gustan los toros. Si nos respetamos la convivencia es mucho más fácil para todos", declaró en favor del respeto y la convivencia.

El refugio de Luis de la Fuente es Sevilla y sus centenarias tradiciones

Por lo tanto, Luis de la Fuente ha sabido marcar su propio camino en lo personal siendo aficionado confeso al mundo de los toros, algo que hoy en día no es sencillo y bien lo sabrán aquellos seguidores de la tauromaquia que lean este artículo. Además, nunca ha escondido Luis de la Fuente su fe y lo demuestra cada vez que pone un pie en Sevilla donde como decía la sevillana de Cantores de Hispalis, visita al Cachorro, el que 'nunca ha visto ni Sevilla ni Triana.

Luis de la Fuente, fiel a sus principios, personales y profesionales

Luis de la Fuente en su puesto de seleccionador, ha 'sufrido' a cada uno de los seleccionadores que llevamos los españoles dentro, más cuando se acerca una cita como un Mundial y lo ha hecho mirando al frente además de ser consecuente y firme en sus decisiones.

Posiblemente su amor por los toros y su fe confesa le han enseñado a no prestar demasiada atención a aquellos que no piensan como él, tanto a nivel personal como a nivel profesional. En definitiva, mientras España señala a Luis de la Fuente como el elegido para la Selección española, el se refugia en la tranquilidad de su fe y en la pasión por los toros para afrontar con valentía el reto de la 'roja' el próximo verano.