David Broncano y Arturo Valls pudieron unirse al 'club' de Ibai Llanos

Al presentador de 'La Revuelta' de Televisión Española le ofrecieron comprar el Real Ávila de Segunda Federación tal y como confesó el polifacético humorista y presentador valenciano en el podcast 'Mano a mano' de la Cadena SER. El 'streamers' no llegó a comprar un club pero si fundó Ronin en 2025 y creó la Kings League en 2022

David Broncano y Arturo Valls son en la actualidad dos de los presentadores más importantes de la televisión en España. El primero en Televisión Española con el programa de 'La Revuelta' y el segundo con diferentes programas en Antena 3, copan buena parte de los programas más seguidos del panorama nacional.

Pero la fama tanto de David Broncano como de Arturo Valls también les lleva a estar entre los 'candidatos' a adquirir un club de fútbol en España. En el podcast 'Mano a mano' de la Cadena SER, el valenciano Arturo Valls, que reside en Madrid y siempre que puede acude a Mestalla para ver a los che, confesó que a Broncano le ofrecieron comprar al Real Ávila de Segunda Federación.

La compra de un equipo que no llegó a cuajar por parte de David Broncano y Arturo Valls

Arturo Valls primero dejó caer el ofrecimiento que tuvo David Broncano en el podcast citado anteriormente: "A David Broncano le ofrecieron un club de Segunda Federación", el humorista y presentador añadió que Broncano le llamó para consultarle si el compraría dicho club junto al presentador de 'La Revuelta': "Me llamó para preguntarme si me animaría a comprarlo. Hablé con mi asesor y me dijo que podría ser un buen negocio, pero al ser un personaje público, te puede perjudicar".

Antes de esta sorprendente afirmación, Arturo Valls confesó que la afición del Valencia le pide que compre el club de Mestalla aunque no cuenta con el patrimonio suficiente y además gestionar un equipo de fútbol es muy complicado: "Me gritan que compre el Valencia".

Tras no desvelar en un primer momento qué club le ofrecieron comprar a David Broncano, Arturo Valls terminó relajándose y dando el nombre del equipo: "Era el Real Ávila. Estaba en Segunda y nos lo llegamos a plantear. Era una idea muy romántica.

La situación actual del Real Ávila

El Real Ávila que le fue ofrecido para comprar a David Broncano y también a Arturo Valls ha terminado esta temporada en la séptima posición del Grupo 1 de Segunda Federación a solo dos puntos de los puestos del play off de ascenso a Primera Federación.

El Real Ávila es actualmente propiedad de la sociedad denominada 'Team Ávila' desde enero de 2023 y tras llegar lograron el ascenso a Segunda Federación en la 20223/24. Nunca se podrá saber hasta donde podría haber llegado el Real Ávila si David Broncano y Arturo Valls hubiesen comprado el club.

Arturo Valls y David Broncano y el club de Ibai Llanos

En España no hay demasiados famosos no relacionados directamente con el mundo del deporte o más concretamente del fútbol que hayan participado o participen en un club. El caso más llamativo es el del 'streamers' Ibai Llanos. El 'youtubers' no ha comprado un club de fútbol como tal pero si fundó el pasado año el club Ronin FC que aún está lejos de alcanzar el fútbol profesional ya que milita en la Cuarta división de Cataluña.

Además, Ibai Llamos fundó en 2002 junto al ex futbolista Gerard Piqué la Kings League como un formato similar al fútbol aunque con diferencias muy marcadas que lo hacían muy llamativo y cercano al público más joven.