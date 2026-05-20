Inés García, influencer sevillana que ha sido pillada con Lamine Yamal, estalla por las noticias sobre su vida personal: "Es lamentable"

Lamine Yamal vuelve a acaparar focos en el momento que su vida privada estalla en redes: un paseo por Grecia con Inés García, influencer sevillana, ha provocado una oleada de críticas, ya que ha salido a desmentir una relación de cinco años con un amigo suyo: "Si os vais a inventar algo que sea con más consistencia"

Lamine Yamal sigue siendo noticia a nivel mundial por sus actuaciones con el Barcelona y con la selección española. Sin embargo, su vida personal no pasa desapercibida en la sociedad de hoy en día. Es por ello, que el jugador ha sido visto en las últimas horas con Inés García, influencer sevillana de 21 años, paseando por Grecia.

Tras salir a la luz el vídeo de ambos protagonistas por las calles de Grecia, Inés García ha sido especialmente en noticia en redes sociales por una polémica, ya que comenzó a hacerse viral una imagen con un chico que afirmaban ser su novio desde cinco años.

Diferentes usuarios afirmaban que la influencer, con más de 100 mil seguidores en Instagram, había roto una vez que Lamine Yamal se pusiera por primera vez en contacto con ella.

Inés García corta en seco: "Si inventáis, al menos hacedlo con consistencia"

De esta manera, Inés García ha querido salir al paso de los rumores y de las diferentes noticias de las que fue protagonista: "No iba a decir nada ni iba a dar bola a este tema ni nada de nada. No quería meterme en esto, pero ¿en qué momento se ha dicho por Twitter (X actualmente) o por dónde sea, que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo ha dejado para estar con otra persona?"

Además, la infuencer de Sevilla ha añadido que estos rumores "no tienen sentido. No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. Por hablar, podemos hablar todo, pero me parece una tontería. Y ya está: eso no tiene ningún sentido. Si os vais a inventar algo que sea con más consistencia, esto tiene poco que sacar".

Todo ello, apoyado en un 'story' de Instagram en el que apunta el siguiente mensaje: "De verdad que no tiene ningún sentido. No iba a darle importancia a este tema porque es lamentable, ¿pero qué? Cero pruebas y cero sentido. No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. ¿Que llevo cinco años con él y que lo he dejado por otra persona? Jajajajajaja".

Quién es Inés García, la nueva pareja de Lamine Yamal

Inés García es una influencer sevillana que tiene un total de 113 mil seguidores en la red social Instagram. La creadora sube a sus diferentes redes contenidos relacionados con la moda, además de imágenes cuando se encuentra de viaje. Los rumores sobre su relación con Lamine Yamal le han hecho crecer rápidamente los seguidores, estando en el principal foco mediático por la repercusión que tiene el jugador del Barcelona.

Inés García ya fue vista con Lamine Yamal en el pasado mes de abril en un restaurante de Barcelona, pero no fue hasta el día de ayer martes cuando se hizo especialmente viral las imágenes paseando por Grecia, lo que desató la polémica con la posible relación que mantenía anteriormente la influencer sevillana.

Lamine Yamal acelera su recuperación para llegar al Mundial

Por su parte, Lamine Yamal se encuentra recuperándose de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le ha hecho perderse los últimos cinco encuentros con el Barcelona. Los de Hansi Flick, sin embargo, respondieron con cuatro victorias, incluyendo contra el Real Madrid, y una derrota, frente al Alavés. Tras ello, el extremo espera estar en plena forma para la disputa del Mundial de 2026.

Luis de la Fuente hará oficial la convocatoria de España el próximo lunes, momento en el que saldremos de dudas con diferentes jugadores. Sin embargo, todo parece indicar que Lamine Yamal entrará en la lista, a expensas de que no pueda jugar el primer partido de 'La Roja' en el Mundial, que será contra Cabo Verde el lunes 15 de junio.