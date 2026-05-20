Marcos Llorente vuelve al centro de la polémica con su libro 'Free Human': sol, dieta paleolítica y gafas amarillas

El futbolista del Atlético de Madrid defendió ante Pablo Motos en ' El Hormiguero' su estilo de vida, presentó su libro y volvió a generar debate por sus opiniones sobre la exposición solar

Marcos Llorente volvió a situarse en el centro de la conversación pública tras su visita a El Hormiguero. El jugador del Atlético de Madrid repasó junto a Pablo Motos algunos de los hábitos que forman parte de su rutina diaria y que, desde hace tiempo, generan tanto curiosidad como controversia.

El futbolista habló de su dieta paleolítica, de la importancia que concede al descanso, del uso de gafas con lentes amarillas en interiores y de su particular visión sobre la exposición solar. También presentó su libro, Free Human, con el que busca explicar cómo recuperar energía y salud a través de hábitos que considera más conectados con la naturaleza.

Marcos Llorente defiende en El Hormiguero su estilo de vida

La visita de Marcos Llorente a El Hormiguero confirmó que su forma de entender el rendimiento va mucho más allá del entrenamiento convencional. El jugador explicó que lleva años construyendo una rutina muy estricta, basada en alimentación, descanso, luz natural y control de estímulos artificiales.

Poco antes del programa ya había dejado una pista en Instagram con una frase que resume parte de su enfoque: “Cenando ensalada de carne”. Durante la entrevista, el futbolista reafirmó que su dieta paleolítica no es una moda pasajera, sino una forma de vida.

Su alimentación se basa en carne, pescado, verduras y tubérculos como el boniato o la yuca, dejando fuera lácteos, pasta o cereales. Llorente también cuestionó la idea tradicional de contar calorías y defendió que, para él, el momento en el que se come pesa más que la cantidad exacta: “Yo es que no cuento calorías, no creo en eso”.

La luz, el sueño y las gafas amarillas de Marcos Llorente

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Pablo Motos le preguntó por las gafas de cristales amarillos que suele utilizar en interiores. Llorente explicó que las usa para reducir el impacto de la luz azul artificial, habitual en espacios cerrados y pantallas: “Las gafas son una herramienta, simulan la luz que hay en el exterior en este momento”.

Según el futbolista, esas lentes ayudan a equilibrar la iluminación artificial y forman parte de una estrategia para favorecer el descanso. También defendió el uso de luces rojas por la noche al considerar que pueden ayudar a preparar al cuerpo para dormir.

La idea conecta con otro de sus grandes pilares: el sueño. Llorente explicó que adapta su hora de acostarse según la época del año. En primavera y verano suele irse a la cama entre las 22:00 y las 22:15, mientras que en invierno lo hace entre las 22:30 y las 23:00.

Su jornada empieza alrededor de las ocho de la mañana, cuando sale a la calle antes de tomar su conocido café con mantequilla: “Me da energía, es grasa saludable”.

El debate sobre el sol y la crema solar vuelve a rodear a Llorente

La parte más delicada de la entrevista llegó cuando la conversación derivó hacia la exposición solar y el uso de crema solar. Llorente ya había generado polémica en redes por sus opiniones sobre este asunto y volvió a defender una relación progresiva con el sol.

Pablo Motos le planteó una pregunta directa sobre el riesgo de ir en contra de recomendaciones habituales de los médicos: “¿No es un poco peligroso ir en contra de dermatólogos y oncólogos?”.

Llorente respondió desde su experiencia personal, insistiendo en que no defiende exponerse de golpe durante horas, sino adaptar el cuerpo poco a poco a la luz solar: “Lo que no puede ser es no tomar el sol en todo el año y el primer día de agosto estar siete horas. Pues te quemas”.

El futbolista pidió no vivir con miedo, aunque sus palabras vuelven a abrir un debate sensible porque afectan a hábitos de salud pública. Su discurso genera impacto precisamente por esa mezcla entre convicción personal, rendimiento deportivo y mensajes que chocan con recomendaciones médicas ampliamente extendidas.

‘Free Human’, el libro con el que Llorente quiere “liberar al humano”

Marcos Llorente también acudió al programa para hablar de Free Human, un libro en el que desarrolla su visión sobre la salud, la energía y la desconexión que, según él, sufre el ser humano moderno.

El título tiene un doble sentido. Puede entenderse como “humano libre”, pero también como “libera al humano”. Llorente lo explicó con naturalidad y dejó claro que su intención es compartir hábitos sencillos que, en su caso, forman parte de una disciplina diaria muy marcada.

Pablo Motos respaldó el interés del libro y aseguró que lo que había leído le parecía “muy lógico y muy coherente”, una valoración que reforzó el tono amable de una entrevista que combinó debate, promoción y anécdotas personales.

La parte más íntima: el ejercicio emocional con su padre

Más allá de la alimentación y la salud, Llorente dejó uno de los momentos más personales al hablar de su infancia. Reconoció que de pequeño era “muy frío” y contó cómo un ejercicio escolar le ayudó a expresar afecto a su padre.

El futbolista explicó que tanto él como su padre tenían dificultades para mostrarse cariño. Por eso, una tarea del colegio les obligó a decirse “te quiero” y darse un abrazo cada vez que se vieran al entrar en casa.

Al principio, la situación les resultaba incómoda y les daba risa, pero con el tiempo sirvió para romper una barrera emocional entre ambos. Fue una de las confesiones más humanas de una entrevista marcada por hábitos poco comunes y convicciones fuertes.

Marcos Llorente, una figura que genera curiosidad más allá del fútbol

La visita a El Hormiguero volvió a demostrar que Marcos Llorente es un futbolista distinto también fuera del campo. Su disciplina, dieta, relación con la luz, defensa del descanso y opiniones sobre el sol le han convertido en una figura que genera admiración, debate y escepticismo a partes iguales.

Su mensaje conecta con una tendencia creciente: deportistas que no solo hablan de rendimiento, sino de salud, hábitos y estilo de vida. Pero en su caso, algunas posiciones provocan especial discusión por el choque con criterios médicos convencionales.