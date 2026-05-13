Florentino Pérez desata la indignación de Irene Montero de Unidas Podemos

La actual secretaria general de Unidas Podemos lanzó un video en su perfil personal de X (antes Twitter) en el que criticó las formas en las que el presidente del Real Madrid se dirigió a Lola Hernández, periodista de FOX

La rueda de prensa de Florentino Pérez sigue dando mucho que hablar. Este pasado martes el presidente del Real Madrid convocó elecciones en el cuadro blanco y cuando llegó el turno de los periodistas para preguntar, no pasó desapercibido como Florentino Pérez se dirigía hacia una periodista de FOX, Lola Hernández.

El presidente del Real Madrid reclamaba el derecho de la citada periodista a hablar del siguiente modo: "A ver esa niña, joder. Que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos, joder". Estas palabras de Florentino Pérez han hecho estallar a Irene Montero, secretaria general de Unidas Podemos, quien a través de su perfil personal de X (antes Twitter) no ha dudado en calificar de "machirulo" al presidente del Real Madrid.

Irene Montero acusa de 'machirulo' a Florentino Pérez

Irene Montero aparece en el citado video publicado en su perfil personal de X y en el mismo escucha el extracto anteriormente mencionado de la intervención de Florentino Pérez para luego lanzar un discurso contra el machismo en el mundo del fútbol. Irene Montero califica de "machirulada histórica" las palabras de Florentino Pérez: "Machirulada épica, que si es capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, ¿cómo no las tratará cuando no haya nadie delante?".

Irene Montero además exige respeto, como es lógico, a las mujeres ya que considera que Florentino Pérez no está tratando como profesional a la periodista de FOX y no la tomó en serio con sus formas: "La próxima vez que te pregunten, ¿pero qué más queréis las feministas? ¿Qué más queréis las mujeres? Si ya lo tenéis todo. Pues mira, queremos, por ejemplo, que nos traten con respeto en el trabajo, como si fuésemos personas, ni más ni menos. Cuando él le habla de esa manera a una mujer, le está diciendo a ella y a toda la sala, para mí no eres una profesional, no te tomo en serio. Es una forma muy evidente de despreciar su trabajo, de despreciar su competencia profesional, su formación".

Irene Montero en un acto en Roma (Italia)

Irene Montero habla de cómo Florentino Pérez ridiculiza

La secretaria general de Unidas Podemos comenta cómo Florentino Pérez ridiculiza a la periodista de FOX solo por el hecho de ser mujer: "Él no está viendo a una periodista, sino a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior, que puede humillarla o ridiculizarla o incomodarla en público. Y no me vengáis con que a ellos les llama feos, porque lo hace riéndose, generando complicidad con todos los hombres de la sala, diciendo, nosotros estamos aquí, en serio, como profesionales. Y ahora vamos a divertirnos un rato con esta chavala".

Irene Montero comenta que la actitud de Florentino Pérez puede ser usada como ejemplo por otros hombres de cómo tratar a una mujer y recuerda otro instante de la rueda de prensa en el que el presidente del Real Madrid alude a una periodista de ABC y sus conocimientos sobre fútbol: "Entre nosotros hablamos de fútbol, de cosas serias, y luego con ellas nos relajamos un ratito. De hecho, con esta actitud, muchos otros tíos pueden pensar, mira, así se trata a una mujer. Si lo hace Florentino, pues yo también. A ver, que es que a otra periodista directamente la humilla en público diciendo que no sabe si ella sabe de fútbol. Claro, porque solo los hombres saben de fútbol. Nosotras estamos ahí por guapas, por ser las amigas de alguien, las novias de alguno, nunca por nuestro trabajo. Porque dependemos de ellos para conseguir todas las cosas importantes de nuestras vidas".

A Irene Montero no le sirve la excusa de la edad de Florentino Pérez

Para cerrar el vídeo, Irene Montero es tajante a la hora de afirmar que no le sirve la excusa de la edad de Florentino Pérez para tratar de esa forma a las mujeres: "Tampoco me vale la excusa de que es de otra generación, que es mayor. No. Si has conseguido montar un puto imperio económico y futbolístico, también eres capaz de dejar de ser un machirulo y eres capaz de tratar con respeto a una mujer. No es tan difícil de entender. Lo que pasa es que no les da la gana, porque saben que los demás les van a bailar el agua igual. Es una demostración de poder constante, de poder machista. Y nadie debería tener tanto poder".