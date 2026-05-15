De Sergio Ramos a Luis de la Fuente: la tauromaquia y las figuras del fútbol que defienden abiertamente los toros

El técnico de la Selección españoña y el futbolista con pasado en Real Madrid y Sevilla entre otros, son parte de las figuras del fútbol que han apoyado la tauromaquia públicamente. Otros nombres como Joaquín Sánchez, Lucas Vázquez o Enrique Cerezo también se han dejado ver presenciando festejos taurinos

El mundo del fútbol está muy vinculado al de los toros gracias a figuras de primer nivel como Sergio Ramos, Luis de la Fuente u otros nombres reconocidos del deporte como Joaquín Sánchez, Lucas Vázquez, Griezmann o Vicente del Bosque.

Esta vinculación entre dos disciplinas tan diferentes podría parecer extraña pero la historia del fútbol está plagada de 'olés' en las gradas cuando un equipo mueve el balón de un lado a otro o de pañoladas históricas hacia un presidente. Estos gestos son más propios del mundo del toro.

Sergio Ramos y su vinculación al mundo del toro con Talavante o Morante de La Puebla

Se podría decir que a Sergio Ramos le viene la afición por el mundo de los toros casi en la sangre. Sergio Ramos nació en la localidad de Camas, que también tiene como vecino ilustre al torero ya retirado Curro Romero. Además de Curro Romero, Camas también tiene a otra gran figura del toro como Paco Camino por lo que no es de extrañar que Sergio Ramos tenga esta afición por la tauromaquia. Sergio Ramos también tiene una buena relación con figuras del mundo del toro de la actualidad como Alejandro Talavante o el cigarrero José Antonio Morante de La Puebla.

Sergio Ramos, que ha sido visto en numerosas ocasiones asistiendo a corridas en Las Ventas de Madrid y en la Real Maestranza de Sevilla, confesó tiempo atrás su afición por la tauromaquia e incluso declaró que de no ser futbolista le hubiese gustado ser torero: "De pequeño yo siempre decía que o futbolista o torero, y mi madre me decía ‘no seas tonto, que duele menos un balonazo que una cornada’. De no ser futbolista me habría dedicado a la cría de caballos o al toreo".

El camero también sabe mostrarse respetuoso con aquellos que no comparten esta afición e invita a no asistir si no les gusta: "Hay gente que no ve los toros como parte de nuestra cultura y es muy respetable. A quien no le guste, que no vaya, pero que nos dejen disfrutar a los que nos gusta".

La Selección española del taurino Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, actual seleccionador de la Selección Española, es otra de las figuras del mundo del fútbol. El seleccionador fue protagonista de un homenaje que se le hizo en Las Ventas de Madrid en septiembre de 2024 tras conquistar la última Eurocopa para la Selección española.

Luis de la Fuente en un acto en Las Ventas en septiembre de 2024

En dicho acto, Luis de La Fuente contó cómo fue su primera experiencia en el mundo del toro en el propio coso madrileño: "Estuve la primera vez en el año 81 con mi madre. Curro Romero, Antoñete y Rafael de Paula. Ahí me di cuenta de la pasión". El seleccionador también apostó por la convivencia y el respeto a aquellos que le gusten los toros: "Nunca puede suponer un problema defender que a uno le gustan los toros. Si nos respetamos la convivencia es mucho más fácil para todos".

La figura de Joaquín Sánchez y sus celebraciones históricas

Joaquín Sánchez, además de ser un reconocido aficionado al mundo de la tauromaquia, ha llevado esta afición a sus celebraciones con el Real Betis. En la final de Copa del Rey de 2022, el aún jugador del cuadro verdiblanco usó una bandera del conjunto hispalense a modo de capote para dar unos cuantos de lances mientras el Estadio de La Cartuja le acompañaba con olés.

Lucas Vázquez, Vicente del Bosque o Griezmann también son aficionados a los toros

Además de las tres figuras mencionadas anteriormente, otros protagonistas del mundo del fútbol como el ex del Real Madrid Lucas Vázquez (ha asistido a alguna corrida acompañado de Sergio Ramos), el ex seleccionador Vicente del Bosque o el francés Antoine Griezmann, han mostrado de una forma u otra su simpatía con los toros.

Quizás puede parecer más extraño el gusto de Griezmann por el mundo del toro pero es importante recordar que en la vecina Francia existe una gran afición, se considera un público muy pasional y además cuenta con un torero galo (nacido en Béziers) como Sebastián Castella. Dentro de toda esta vinculación del mundo del fútbol y de los toros, no podemos olvidarnos de las míticas celebraciones de Raúl González con el Real Madrid al sacar un capote para torear.