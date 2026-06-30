El Real Madrid se enfrenta al Tribunal Supremo por los parkings del Bernabéu

El organismo judicial inadmite el recurso del club blanco y cierra la puerta a los aparcamientos de Castellana y Padre Damián, además del túnel proyectado junto al estadio

El Real Madrid ha sufrido un duro revés judicial en uno de los proyectos más controvertidos del nuevo Santiago Bernabéu. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el club contra la sentencia que bloqueaba los aparcamientos y el túnel previstos junto al estadio.

La decisión deja sin recorrido la licitación de dos parkings subterráneos en el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián, con más de 1.800 plazas, y supone una victoria para los vecinos que denunciaron la falta de interés público de la operación.

El Tribunal Supremo bloquea los parkings del Real Madrid en el Bernabéu

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al recurso del Real Madrid en el conflicto por los aparcamientos del Santiago Bernabéu. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el club blanco.

El caso venía de lejos. El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde en 2021 a un proyecto que contemplaba la construcción de dos aparcamientos subterráneos, situados bajo el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián, además de un túnel-lanzadera en el entorno del estadio.

La operación no era menor. Hablamos de más de 1.800 plazas, una concesión de larga duración y una intervención urbanística de enorme impacto en una de las zonas más sensibles de Madrid. El Real Madrid defendía el proyecto como una mejora para el entorno del Bernabéu, pero los vecinos lo llevaron a los tribunales.

La justicia, primero en instancias inferiores y ahora con el Supremo cerrando el paso al recurso, ha terminado avalando la posición vecinal. El argumento central es claro: el plan carecía de interés público suficiente y beneficiaba de forma principal al club.

Los vecinos del Bernabéu ganan una batalla contra Florentino Pérez

La Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu ha sido la gran vencedora de este proceso. El colectivo impugnó el proyecto al considerar que los aparcamientos y el túnel suponían una intervención desproporcionada en suelo público y al servicio de los intereses del Real Madrid.

El fallo previo ya había sido contundente al cuestionar la utilidad pública de la actuación. Ahora, la inadmisión del Supremo refuerza esa línea y deja al club sin una de las piezas urbanísticas que acompañaban la remodelación del estadio.

El presidente de la asociación, Enrique Azagra, ha expresado satisfacción por la resolución judicial, aunque con un matiz importante: los vecinos consideran que el resultado deja un sabor agridulce por el dinero público ya invertido en unas obras que finalmente no podrán culminarse como estaban planteadas.

Según su denuncia, el problema no está solo en que el proyecto haya quedado tumbado, sino en que se habrían destinado alrededor de 20 millones de euros del erario público a una actuación declarada ilegal. Ese es ahora uno de los puntos más delicados del caso.

El Ayuntamiento de Madrid, señalado por la obra junto al Santiago Bernabéu

El Ayuntamiento de Madrid queda también en una posición comprometida. Fue el consistorio quien licitó el proyecto y quien permitió avanzar una actuación que los tribunales han acabado frenando por varias razones urbanísticas y procedimentales.

Uno de los puntos clave es la compatibilidad con el planeamiento vigente. Los vecinos sostienen que una obra de esta magnitud requería un nuevo Plan Especial antes de continuar con la tramitación. Además, se ha señalado que los ciudadanos no pudieron conocer adecuadamente el alcance real del proyecto ni formular alegaciones con todas las garantías.

La remodelación del estadio ha convertido la zona en un foco permanente de tensión vecinal. Primero fueron las obras, después los conciertos y ahora los aparcamientos. El nuevo Bernabéu genera ingresos, eventos y proyección internacional, pero también abre una batalla urbana en pleno distrito de Chamartín.

El Real Madrid pierde una concesión de 45 años junto al estadio

La resolución supone un golpe relevante para el Real Madrid porque el proyecto no se limitaba a construir parkings. La concesión prevista permitía una explotación privada de larga duración, durante 45 años, en una zona de suelo público junto al estadio.

Esa duración era uno de los elementos más sensibles. Para los vecinos, la operación entregaba al club un aprovechamiento muy valioso en el entorno del Bernabéu sin una justificación pública suficiente. Para el Ayuntamiento y el Real Madrid, en cambio, el proyecto pretendía mejorar la movilidad y ordenar el tráfico alrededor del estadio.

El nuevo Bernabéu suma otro frente judicial y vecinal

El revés por los parkings llega en un momento delicado para la convivencia entre el Real Madrid, el Ayuntamiento y los vecinos del entorno. La transformación del Santiago Bernabéu ha multiplicado el valor comercial del estadio, pero también la presión sobre quienes viven alrededor.

Los aparcamientos prometían ser una solución de movilidad. Para sus críticos, eran justo lo contrario: una obra que atraería más tráfico, más actividad y más saturación en una zona ya tensionada por eventos, partidos y conciertos.

La resolución del Supremo no cierra todos los debates del Bernabéu, pero sí tumba una de las operaciones más ambiciosas del proyecto exterior del estadio. El Real Madrid se queda sin los parkings de Castellana y Padre Damián, sin el túnel proyectado y sin la concesión que pretendía explotar durante décadas.