El Real Madrid recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional que avala el acuerdo de LaLiga con CVC

El club blanco ha dicho que respeta la decisión de la justicia, pero que no la comparte ya que se opone a la cesión de derechos audiovisuales por diez años a cambio de 2.000 millones de euros. El Real Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto de forma conjunta por el Real Madrid y el Athletic Club contra los acuerdos que aprobó LaLiga en agosto de 2021 con el fondo de inversión británico CVC sobre la cesión de derechos audiovisuales por diez años a cambio de 2.000 millones de euros para los clubes de Primera y Segunda división.

El fallo dado a conocer este martes confirma la sentencia que ya dictó en febrero de 2024 un tribunal de Madrid que daba la razón a LaLiga y "avala la validez de los acuerdos impugnados". La patronal del fútbol español ha mostrado su satisfacción en un comunicado difundido a través de su página web ya que estos acuerdos refuerzan "su seguridad jurídica y confirma la corrección jurídica de una operación estratégica orientada a fortalecer la competición, apoyar a los clubes y maximizar el valor de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español".

La Audiencia Provincial rechaza igualmente las alegaciones relativas a una supuesta falta de información, al considerar acreditado que LaLiga puso a disposición de los clubes la documentación necesaria, ofreció reuniones para resolver dudas y permitió el examen de documentación adicional con asesores. La resolución concluye que los clubes contaron con información suficiente para adoptar una decisión fundada sobre los acuerdos sometidos a la Asamblea.

El club presidido por Florentino Pérez ha expresado su respeto por la resolución judicial, pero "discrepa de forma profunda de sus conclusiones y considera que la sentencia no da una respuesta suficiente a cuestiones de extraordinaria relevancia jurídica, económica e institucional para el presente y el futuro del fútbol profesional español", por lo que anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

El Real Madrid anuncia que el Tribunal Supremo le da la razón

El Real Madrid ha anunciado que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado, este pasado 10 de abril de 2026, el recurso de casación interpuesto por LaLiga y "confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible".

"Lejos de aceptar este pronunciamiento, LaLiga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos. El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales", ha afirmado el club blanco.

El Real Madrid ha mostrado su satisfacción por esta decisión del Tribunal Supremo. "El Real Madrid expresa su satisfacción por esta resolución judicial, que reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional".