El padre de Arda Güler desvela la misión de su hijo en el Real Madrid: "Quiere abrir camino a los jóvenes turcos"

El padre de Arda Güler ha puesto voz a la ambición que acompaña al futbolista del Real Madrid desde su llegada a España. El joven turco tiene un objetivo que va más allá del fútbol: convertirse en un referente para las nuevas generaciones de su país

Arda Güler se ha convertido en una de las grandes figuras nuevas de Turquía. El futbolista del Real Madrid afronta una etapa de importancia en su carrera, con el objetivo de ganar protagonismo en el conjunto blanco y seguir creciendo como una de las mayores promesas del fútbol europeo.

En su país, además, la figura de Güler trasciende lo estrictamente deportivo. El centrocampista se ha convertido en un referente para muchos jóvenes y su familia considera que su trayectoria puede servir para abrir una puerta que hasta ahora parecía mucho más difícil de atravesar.

Su padre, Ümit Güler, ha hablado sobre el camino que ha recorrido su hijo y ha querido destacar que su éxito no se explica solo a lo que hace con el balón. "Sus logros no se explican únicamente por el talento o el esfuerzo. Este es un camino recorrido con paciencia, fe y perseverancia", aseguró.

El orgullo de su padre va más allá del fútbol

No todo fue bonito en la carrera de Arda, su padre recuerda que ha tenido que superar dificultades durante su carrera, aunque siempre encontró la manera de continuar avanzando. "En ocasiones se enfrentó a dificultades, pero nunca se rindió", explicó el padre del jugador madridista.

Para él, lo más importante no son los reconocimientos que pueda conseguir su hijo como futbolista, sino su mayor orgullo está relacionado con los valores que ha mantenido durante su crecimiento. "Como padre, mi mayor alegría es que mi hijo sea recordado más por su carácter que por sus éxitos", afirmó Ümit, antes de destacar una de las frases que más satisfacción le produce escuchar sobre Arda: "Las palabras que más escucho, más que sus habilidades futbolísticas, son que es un buen hijo, y eso nos llena de felicidad".

El padre del madridista quiso agradecer además a todas las personas que han acompañado al futbolista desde sus primeros pasos, haciendo especial mención a su familia. "Agradezco de todo corazón a todos los que contribuyeron a este proceso: sus entrenadores, sus compañeros de equipo, su madre, que nunca dejó de rezar por él, su hermana, que siempre estuvo a su lado, y a todos ustedes, que siempre lo apoyaron", señaló.

Arda quiere abrir camino a otros futbolistas turcos

El impacto de Güler en Turquía es cada vez mayor. Su llegada al Real Madrid le ha convertido en un ejemplo para los jóvenes de su país que sueñan con jugar algún día en los grandes escenarios del fútbol mundial. Con esto Arda tiene una misión, según su padre: "Arda no solo juega al fútbol. Su propósito al ir allí es abrir camino a los jóvenes turcos y mostrarles de lo que son capaces". Una responsabilidad que, según Ümit, también sirve de motivación para el propio jugador: "Esta misión es lo que le da fuerza".

El camino, eso sí, no será sencillo. El futbolista todavía tiene que consolidarse definitivamente en el Real Madrid y demostrar que puede asumir un papel protagonista en un equipo que aspira a todos los títulos. "Ha superado la mayoría de las dificultades. Su objetivo ahora es representar a su país con éxito allí durante muchos años. Tiene un camino difícil por delante".

El Mundial, otro gran objetivo

Mientras intenta seguir ganando peso en el Real Madrid, Güler también tiene una meta importante con la selección de Turquía. Su familia espera que pueda liderar al combinado nacional durante los próximos años y ayudarle a regresar al Mundial. "Nuestro objetivo es allanarles el camino. Ante todo, quiero que el partido transcurra sin lesiones y que termine en victoria. Tenemos dos partidos cruciales; nuestra meta es clasificarnos para el Mundial como la selección turca", concluyó Ümit Güler.

Así, el reto de Arda va mucho más allá de triunfar en el Real Madrid. El joven talento turco quiere convertirse en una referencia para su selección y, al mismo tiempo, demostrar a las nuevas generaciones de su país que también es posible llegar hasta la élite del fútbol.