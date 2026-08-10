El Deportivo de la Coruña reta al Real Madrid para cerrar la pretemporada

El conjunto de Antonio Hidalgo llega lanzado al Teresa Herrera: invicto, sólido y con un mercado que ha elevado el nivel de una plantilla que ya ultima su puesta a punto antes de medirse al Real Madrid de Mourinho en Riazor

El Deportivo de la Coruña ya prepara el encuentro de este domingo contra el Real Madrid en Riazor, correspondiente al Trofeo Teresa Herrera. El conjunto de Antonio Hidalgo disputará el último amistoso de la pretemporada, antes de poner el foco definitivamente en el comienzo de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el club gallego llegará al choque ante el equipo de Mourinho invicto, al no haber perdido hasta el momento.

Los de Antonio Hidalgo han dejado buenas sensaciones en la pretemporada hasta el momento, empezando con una victoria contundente contra el Compostela pasando por otros triunfos como ante el Lugo y el Genoa. Ademas, el Deportivo de la Coruña está destacando por su solidez defensiva, encajando tan solo tres goles en seis partidos, fruto del rendimiento de los jugadores en esa posición, como por ejemplo Leo Román.

Las claves del rendimiento del Deportivo de la Coruña

Una de las claves del Deportivo de la Coruña esta pretemporada está siendo el mercado de fichajes que está firmando, sobre lo que habló Antonio Hidalgo recientemente: "Lo he hablado con ellos, nada diferente a lo que me ha pasado en cada pretemporada anterior, como entrenador y como cuando era jugador. Hay jugadores que vienen y salen, es el día a día del fútbol. Respetar a todos los futbolistas tratarles de la misma manera"

Además, el entrenador del Deportivo de la Coruña añadió que "es una evidencia que, a la hora de hacer tareas y repartir minutos en partidos, se hace prácticamente imposible darle a todos. Hemos sido claros con todos ellos para ver la situación de cada uno y, a partir de ahí, son situaciones de jugadores que tienen que solucionar los jugadores con el club".

Antonio Hidalgo sigue ajustando el once titular del Deportivo de la Coruña

En este sentido, cabe recordar que el Deportivo de la Coruña ha firmado hasta el momento a Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen, Pierre-Emerick Aubameyang y Angeliño, dando un salto de calidad a la plantilla de Antonio Hidalgo, que podría tener más incorporaciones en este último mes de mercado de fichajes. Además, las salidas no están siendo menores en el club gallego, con ventas y cesiones.

De esta manera, el Deportivo de la Coruña llega en un gran estado de forma al encuentro ante el Real Madrid, la última prueba antes del arranque de LaLiga EA Sports. Al cuadro de Antonio Hidalgo le espera el rival más duro en cuanto nivel, pero será determinante para saber cómo llega el equipo al estreno de la competición oficial, en la que empezarán recibiendo al Elche en Riazor, un partido que tendrá lugar este lunes a las 21:00.

El Deportivo de la Coruña cuenta las horas para recibir al Real Madrid

Por otro lado, jugadores importantes de la plantilla han dado evidencias del buen mercado de fichajes que ha hecho el Deportivo de la Coruña, como ha sido el capitán Diego Villares, hablando de Aubmeyang: "Son gente importante que nos va a ayudar mucho. De sobra es conocida su trayectoria, en equipos top del fútbol mundial. Es un fichaje que a todos os ilusiona tanto a la plantilla como a la gente. Sabemos de lo que es capaz".

El Deportivo de la Coruña, con incertidumbre por el regreso de Yeremay, cuenta las horas para recibir al Real Madrid este miércoles en Riazor. Mourinho, además, llega con toda su plantilla a disponibilidad, tras incorporarse el resto de internacionales en el día de hoy a los entrenamientos. Solo falta un Jude Bellingham que lo hará en los próximos días, pero el técnico portugués podría hacer debutar a varios de sus jugadores en el choque.