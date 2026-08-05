El Deportivo de la Coruña hace oficial la llegada de Angeliño: los detalles de la operación

El club gallego cierra su séptimo fichaje con la llegada del lateral gallego, un refuerzo de peso que regresa a España diez años después para aportar experiencia europea y jerarquía al proyecto de Antonio Hidalgo en su vuelta a Primera División

El Deportivo de la Coruña ha hecho oficial la llegada de Angeliño. El defensa español supone el séptimo refuerzo para el conjunto de Antonio Hidalgo en este mercado, tras las incorporaciones de Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang. El jugador, cedido por la Roma, comenzará una nueva etapa en LaLiga EA Sports, a la que llega tras tres temporadas militando en la Serie A.

Angeliño viene de jugar, además de en la Roma, en el Galatasaray, Hoffenheim, Leipzig, Manchester City, el filial del equipo inglés, PSV, Breda, Mallorca, New York City. Por ello, se confirma el regreso del defensa a España diez años después, tras su paso por el equipo que actualmente dirige Luis García. Además, la llegada del futbolista español le dará un salto importante calidad al conjunto de Antonio Hidalgo en su regreso a Primera.

Angeliño, un refuerzo vital para Antonio Hidalgo del Deportivo de la Coruña

Angeliño llega con experiencia en el fútbol élite, con numerosos partidos con diferentes clubes tanto en UEFA Champions League como en Europa League. Por ello, su figura será clave para Antonio Hidalgo, que apostará por su figura para el lateral izquierdo del Deportivo de la Coruña. A sus 29 años, el futbolista español no ha podido entrar en convocatorias de Luis de la Fuente, pero la dura competencia le ha dejado fuera de las listas.

Sin embargo, el Deportivo de la Coruña se ha adelantado a otros pretendientes para firmar la llegada de Angeliño, una incorporación de "primer nivel", como ha apuntado el propio club en su comunicado oficial. Por ello, el defensa podrá debutar en los próximos partidos qu tiene el conjunto de Antonio Hidalgo. Más allá del de mañana jueves ante la Fiorentina, el equipo gallego se medirá al Genoa y Real Madrid en los siguientes días.

El Deportivo de la Coruña alaba la llegada de Angeliño

De esta manera, el Deportivo de la Coruña ha anunciado la llegada de Angeliño: "El RC Deportivo incorpora a un futbolista de primer nivel, con experiencia en la élite del fútbol europeo, pero también recupera a uno de los suyos, un jugador que conoce el significado de este escudo, el sentimiento de esta afición y la responsabilidad que conlleva defender estos colores".

La entidad gallega no tuvo dudas en alabar el palmarés de Angeliño, la nueva incorporación para la plantilla de Antonio Hidalgo: "Un palmarés incluye 101 partidos y 7 goles en la Bundesliga, 68 partidos y 4 goles en la Eredivisie, 61 partidos y 2 goles en la Serie A, así como 29 partidos y 3 goles en la Liga de Campeones de la UEFA y 23 partidos y 3 goles en la Liga Europa de la UEFA".

Angeliño se prepara para su debut con el Deportivo de la Coruña

Por otro lado, el Deportivo de la Coruña ha dejado claro los detalles de la operación que vinculan a Angeliño con el conjunto de Antonio Hidalgo: "El futbolista acoruña (Coristanco, 4 de enero de 1997) regresa al club donde comenzó a forjar su sueño de convertirse en un nuevo jugador blanquiazul, cedido hasta junio de 2027 con opción de compra".

Antes de confirmarse la llegada de Angeliño, diferentes futbolistas del Deportivo de la Coruña se han querido pronunciar en torno a la incorporación del lateral, como ha sido el caso del Ximo Navarro, que se ha deshecho en elogios: "Cuando se haga oficial podré decir algo más, pero es un jugador que tiene una carrera muy buena, de mucho nivel. Estaremos encantados de recibirle".

Más allá de los detalles de la operación, no cabe duda del importante gasto que está haciendo el Deportivo de la Coruña en este mercado de fichajes, siendo uno de los clubes de Primera División que más se está moviendo este verano tras confirmar su séptima incorporación. Además, con casi un mes por delante, en Riazor no se descartan más movimientos para perfeccionar la plantilla de Antonio Hidalgo en su regreso a LaLiga EA Sports.