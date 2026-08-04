El vestuario del Dépor se prepara para recibir a Angeliño: "Nos va a dar muchos goles"

El Deportivo de A Coruña ha cerrado el fichaje de Angeliño, quién regresa a 'casa' renunciando a la Champions y con el objetivo de hacer fuerte a su club en su regreso a Primera, y sus nuevos compañeros avalan su llegada

El Deportivo de A Coruña está haciendo un mercado de fichajes muy destacado, mostrando toda su ambición en su regreso a la Primera división del fútbol español. Son los protagonistas de grandes sorpresas en sus llegadas, fichando a Aubameyang y ahora a Angeliño, que regresa a la que fue su casa 14 años después y con experiencia en Champions, por lo que sus nuevos compañeros están encantados con su llegada.

El primero en pronunciarse ha sido Ximo Navarro, quién ha respondido las preguntas de la prensa durante la concentración del equipo gallego en Florencia, dónde disputarán un amistoso de pretemporada contra la Fiorentina para coger ritmo antes de dar inicio a la temporada regular. Uno de los capitanes ha explicado la importancia de la llegada de Angeliño, aunque a la espera de que el club lo haga oficial.

Ximo Navarro, uno de los capitanes del Depor, explica la importancia del fichaje de Angeliño

El lateral del Depor ha querido ser prudente respecto al regreso de Angeliño al equipo, después de llegar a un acuerdo con la Roma para su incorporación. "Cuando se haga oficial podré decir algo más, pero es un jugador que tiene una carrera muy buena, de mucho nivel. Estaremos encantados de recibirle" han sido las primeras declaraciones del vestuario al respecto de este nuevo fichaje.

Sin embargo, poco a poco se ha ido soltando y ha avalado la incorporación del lateral, consciente de que su experiencia tanto en España como en Europa va a ser clave para reforzar la plantilla de Antonio Hidalgo. "Es un jugador con experiencia. Y cuando has jugado en grandes clubes, en competiciones europeas, yo creo que tu nivel habla por sí solo" reconoce sobre el jugador gallego"

"Es un jugador que va a subir el nivel de la plantilla, un carrilero o lateral que tiene mucho recorrido, que es capaz de de dar muchas asistencias, de hacer goles y nos subiría el nivel" explica Ximo Navarro, a la espera de que Angeliño se una a la concentración del Depor.

El regreso de Angeliño ilusiona al Deportivo de A Coruña

No sólo el vestuario está contento con la llegada de su nuevo compañero, que llegará a Riazor para reforzar el lateral izquierdo, también la afición está encantada con un nievo fichaje de altura para luchar por la permanencia en la temporada de su regreso a Primera. Angeliño regresa al club que le formó como cedido, después de llegar a un acuerdo con la AS Roma y que incluye una compra obligatoria fijada en 2,5 millones de euros.