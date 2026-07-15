Aubameyang ya tiene destino para su regreso a La Liga

El ex delantero del FC Barcelona está a punto de regresar al fútbol español y lo hace protagonizando un auténtico bombazo en el mercado, con negociaciones avanzadas con el Deportivo de A Coruña para su regreso a Primera

El mercado de fichajes no deja de sorprender y el Deportivo de A Coruña está siendo uno de los grandes protagonistas en los traspasos del fútbol español. Ya han tenido negociaciones con Joselu Mato para traerlo de regreso a La Liga, pero es que ahora preparan un auténtico bombazo y dejan muy encaminado el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, un delantero de élite que ahora se unirá a un club que acaba de ascender a Primera división.

Ha sido la prensa francesa la primera en adelantar este movimiento, con el Depor ultimando los detalles para atar al delantero del Olympique de Marsella, que buscaba su venta ya que necesita liberar fichas. Por ello, el club gallego presenta una oferta de 1,5 millones de euros para traer de vuelta al jugador gabonés a La Liga EA Sports.

Aubameyang, a punto de fichar por el Deportivo de A Coruña y regresar a La Liga

El Deportivo de A Coruña se está moviendo rápido y bien en el mercado de fichajes, con cinco nuevas incorporaciones confirmadas y varios movimientos atados. Pero el bombazo del mercado es lo avanzadas que tienen las negociaciones con Aubameyang, con quién ya han establecido contactos y le han presentado el proyecto deportivo del conjunto gallego, que ha convencido notablemente al delantero.

El jugador que ha pasado por clubes como el FC Barcelona, el Chelsea o el Milan, ahora está a punto de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Lo hará con 37 años, cuando su carrera en el fútbol está llegando a su fin, pero aún con garantías sobre el terreno de juego. Esta pasada temporada ha marcado 10 goles y repartido 6 asistencias en los 30 partidos que ha disputado con el equipo francés.

Sorpresa en el mercado de fichajes con el fichaje de Aubameyang por el Deportivo de A Coruña

A pesar de su edad, Aubameyang sigue siendo un delantero centro capaz de convertir goles y ser decisivo en muchos equipos, y es precisamente lo que quiere el Deportivo de A Coruña, que no deja de incorporar refuerzos para mejorar su plantilla en su regreso a la Primera división. La operación les costará 1,5 millones de euros, y ha sido una auténtica sorpresa a nivel internacional, aunque aún tienen que cerrar negociaciones, firmar el contrato y hacerlo oficial.

El Depor da un golpe en el mercado de fichajes y apuesta por grandes estrellas: ahora a por Joselu

Los blanquiazules no sólo tienen pensado este movimiento estrella, también han establecido negociaciones con Joselu, otro delantero centro de calidad pero igualmente en el fin de su carrera, para traerlo a Riazor. Unos traspasos que demuestran la ambición del equipo gallego en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.