El Deportivo de la Coruña, muy cerca de cerrar el fichaje de una joya del Bayern de Múnich: Asp Jensen

El club gallego acelera en el mercado con tres fichajes ya cerrados y Asp Jensen a un paso de convertirse en el cuarto. La dirección deportiva, por su parte, aprieta para reforzar al equipo en su regreso a Primera División y convencer al talento del Bayern

El Deportivo de la Coruña está siendo uno de los equipos de Primera División que más se está moviendo en el comienzo del mercado de fichajes. La entidad gallega está apostado fuerte en su vuelta a LaLiga EA Sports y ya ha heco oficial la llegada de tres incorporaciones: Leo Román, Teun Gijselhart, Bright Ede. Tras ello, Antonio Hidalgo está muy cerca de contar con el cuarto refuerzo, una joya del Bayern de Múnich: Jonathan Asp Jensen.

Desde Riazor son conscientes de la dificultad que conlleva pasar de Segunda y Primera División y, por ello, la dirección deportiva se está moviendo rápido en el mercado de fichajes. En este sentido, el Deportivo de la Coruña ya habría alcanzado un acuerdo con el Bayern de Múnich por el fichaje de Jonathan Asp Jensen, que viene de jugar cedido la pasada temporada en el Grasshoppers, dejando buenos datos a nivel de goles.

La situación del Deportivo de la Coruña en el mercado de fichajes

El Deportivo de la Coruña afronta días de intenso trabajo, sobre todo desde la dirección deportiva. Leo Román ya ha sido oficializado como nuevo jugador del club gallego, dando un salto de calidad en la portería. Además, las llegadas de Bright Ede y Teun Gijselhart le van a dar más fondo de armario a Antonio Hidalgo en el puesto de defensa central y en la medular, respectivamente. Además, Amatucci es una opción real para este mercado.

Sin embargo, el club también trabaja en el apartado de salidas, por lo que seis jugadores ya han dicho adiós al Deportivo de la Coruña desde el final de temporada. Uno de ellos es Luis Chacón, que se ha marchado traspasado al Real Valladolid, al igual que Sergio Escudero, al Real Zaragoza, Cristian Herrera se encuentra sin equipo y otros como Mulattieri, José Gragera y Stoichkov han finalizado su correspondiente cesión.

El Deportivo de la Coruña cuenta las horas para firmar a Asp Jensen

No obstante, en los últimos días ha irrumpido con fuerza el nombre de Asp Jensen. El futbolista del Bayern de Múnich puede llegar en este mercado de fichajes al Deportivo de la Coruña, que se interesa por la figura de un jugador que no parece contar para Vincent Kompany en el club alemán, dónde tiene contrato hasta 2028. Además, el danés viene de registrar nueve goles y seis asistencias en 39 partidos con el Grasshoppers.

En Suiza ha destacado especialmente un Asp Jensen que falta por dar luz verde a la operación para que se termine cerrando. El periodista Matteo Moretto ha informado de que el acuerdo entre el Deportivo de la Coruña y el Bayern de Munich es total, por lo que falta la decisión del joven futbolista, que está abierto a vivir su primera experiencia en España, como ha destacado la misma fuente.

Dépor y Lazio pugnan mientras Asp Jensen decide su destino

Sin embargo, la Lazio se encuentra también en la pelea por el fichaje de Asp Jensen. La postura del jugador será definitiva para desbloquear el movimiento, sea para poner rumbo a España o Italia. Las negociaciones continúan en torno a un futbolista que viene de salirse en Suiza y podría ser un refuerzo de lujo para el Deportivo de la Coruña, atento a oportunidades del mercado, en su regreso a Primera División.

El danés viene de registrar la mejor cifra goleadora de su corta carrera hasta el momento. Por otro lado, Jonathan Asp Jensen, en los planes del Dépor, contaría con una dura competencia en el conjunto de Antonio Hidalgo, con futbolistas que han sido claves para el ascenso del club a Primera División, como Yeremay Hernández, Zakaria Eddahchouri, Luismi Cruz o David Mella, entre otros.