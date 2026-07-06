El Deportivo de la Coruña apunta nombres de alto nivel en su agenda

Tras anunciar a Gijselhart y Leo Román, el club acelera por Amatucci y activa nuevos frentes con dos nombres de impacto para la delantera, en un mercado donde Riazor apunta claramente hacia arriba

El Deportivo de la Coruña anunció los fichajea de Teun Gijselhart y de Leo Román como dos de los refuerzos claves para el conjunto de Antonio Hidalgo. Sin embargo, en su vuelta a Primera División, desde Riazor apuntan nombres de alto nivel en su agenda para firmar en este mercado. Uno de ellos es Lorenzo Amatucci, con el que se mantienen negociaciones avanzadas y podría ser el siguiente en vestirse de blanquiazul.

Además, el Deportivo de la Coruña ha regresado a Primera División con claras intenciones en cuanto a lo económico se refiere. La entidad gallega aceptó el acuerdo con el Mallorca para firmar el fichaje de Leo Román por un total de nueve millones de euros, volviendo con fuerza a la máxima categoría del fútbol español. Por otro lado, la llegada de Amatucci rondaría los cuatro millones, siendo un nuevo desembolso del club.

Amatucci se acerca y el Deportivo de la Coruña activa el interés en Fede Viñas

Desde Italia siguen dando detalles del fichaje de Lorenzo Amatucci por el Deportivo de la Coruña. El centrocampista de la Fiorentina es una opción real para el conjunto de Antonio Hidalgo, que conoce al jugador por sus enfrentamientos contra Las Palmas esta temporada, ya que el italiano ha estado cedido en el club canario esta temporada. Por ello, el futbolista de de 22 años podría firmar por cuatro temporadas por el equipo de Riazor.

Al mismo tiempo, el Deportivo de la Coruña trabaja en diferentes operaciones para satisfacer las necesidades de Antonio Hidalgo, que volverá a ser el líder del proyecto en su vuelta a LaLiga EA Sports. En este sentido, desde la dirección deportiva ponen el ojo en Fede Viñas, que viene de jugar cedido en el Oviedo, descendido a Segunda División, pero firmó nueve goles. El uruguayo tiene contrato con el club León hasta 2027.

Un talentoso centrocampista como opción para la medular de Antonio Hidalgo

Por otra parte, el Deportivo de la Coruña estaría cerca de cerrar el fichaje de Asp Jensen, como han informado desde el diario Bild. El club gallego le ganaría la partida a otros equipos que también estaban metidos en la pelea por lograr su incorporación, como es el caso de la Lazio. Además, la llegada del centrocampista, que es propiedad del Bayern de Múnich, costaría un total de cuatro millones.

Asp Jensen viene de jugar en el Grasshoppers de Suiza, cedido por el Bayern de Múnich, dónde ha disputado 36 partidos y ha anotado nueve goles, además de firmar seis asistencias. Tras ello, su llegada a España sería una considerable opción para el joven futbolista de 20 años, que ha pasado por las diferenes categorías inferiores del gigante alemán. Sin embargo, no es el único que aparece en la agenda del Deportivo de la Coruña.

Dos delanteros en la lista del Deportivo de la Coruña

Uno de los futbolistas que viene sonando para el Deportivo de la Coruña es Álvaro Morata, relacionado en los últimos días con el equipo de Antonio Hidalgo. El internacional con España puede ser el fichaje estrella para el club que acaba de ascender a Primera División, pero las pretensiones económicas podrían ser un obstáculo para seguir adelante con el movimiento. Sin embargo, su vuelta a España sería una gran noticia para la LaLiga.

Por último, el diario AS ha avanzado el interés del Deportivo de la Coruña en Fabio Silva. El delantero cuenta con el intéres de múltiples equipos de LaLiga. El jugador del Borussia Dortmund, que pagó 22 millones por su fichaje, tiene contrato hasta 2030. Sin embargo, su falta de minutos en la que ha sido su primera temporada en Alemania le podría abrir la puerta de salida con la posibilidad de volver a España.