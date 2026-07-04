Domingos Duarte, una oportunidad de mercado como agente libre tras su salida del Getafe

Domingos Duarte, libre tras salir del Getafe, se convierte en una oportunidad de mercado y equipos de Primera División podrían llamar a su puerta de cara a conseguir su fichaje gratis, como ha sido el caso del Deportivo de la Coruña

El Getafe anunció la salida de Domingos Duarte, entre otros, el pasado martes 30 de junio. Tras ello, el central portugués es actualmente agente libre y podrá negociar con cualquier equipo para llegar gratis. De esta manera, el jugador de 31 años puede ser una oportunidad de mercado interesante para equipos de Primera División, además de diferentes ligas de Europa, dada su experiencia, principalmente, en España.

Domingos Duarte dijo adiós al Getafe tras disputar un total de 113 partidos, además de firmar tres goles en cuatro temporadas. Bordalás lo ha considerado un fijo durante la última campaña, sobre todo, formando línea en la zaga con otros como Juan Iglesias, Zaid Romero, Abqar o incluso Djené. Sin embargo, la decisión del portugués estaba clara, que no era otra que la de poner punto final a su etapa en El Coliseum.

Domingos Duarte escucha ofertas tras salir del Getafe

Domingos Duarte ya avisó de que no iba a renovar con el Getafe, dando por finalizada su etapa en el conjunto de Bordalás tras cuatro temporadas. El central ha sido fundamental en cada una de ellas, sobre todo en la última, dónde ha tenido más protagonismo, disputando 34 encuentros en LaLiga EA Sports. Solamente en la 2018/2019 y 2019/2020 superó esa marca, con 43 y 36 choques en el Deportivo de la Coruña y Granada, respectivamente.

De esta manera, Domingos Duarte lleva en España desde la temporada 2018/2019, pasando por las filas del Deportivo de la Coruña, Granada, Getafe. Por ello, su experiencia sería clave para diferentes equipos de LaLiga EA Sports, que podrían llamar a su puerta en pleno mercado de fichajes. Sin embargo, el central podría tener el foco en jugar en otras ligas como la de Alemania, Italia o Inglaterra.

El Deportivo de la Coruña negocia el regreso de Domingos Duarte

En este sentido, el Deportivo de la Coruña es uno de los equipos que ya se ha interesado en su fichaje, por lo que ya están incluso en negociaciones con Domingos Duarte para hacer real su llegada, como ha avanzado el Diario Marca. Cabe recordar que el jugador de 31 años ya defendió la camiseta del club gallego durante la campaña 2018/2019, disputando 43 partidos y anotando cuatro goles.

El Deportivo de la Coruña afronta un reto ilusionante en su regreso a Primera División, por lo que quiere apostar por diferentes perfiles para llegar con fuerza a LaLiga EA Sports. Por ello, Domingos Duarte encajaría a la perfección en el conjunto de Antonio Hidalgo, por su experiencia previa en Riazor y durante la última década en España. Además, ya cuentan con fichajes como el de Leo Román para reforzar la portería.

Domingos Duarte, a la espera de una decisión firme con respecto a su futuro

Domingos Duarte se despidió del Getafe con una emotiva carta, pero sin dar detalles o pistas sobre su futuro: "Ha sido un privilegio y un orgullo defender este escudo en más de 100 partidos, gracias a todos los que me habéis acompañado en este maravilloso camino: compañeros, cuerpos técnicos, staff… y, por supuesto, gracias a vosotros, afición. Por vuestro cariño, vuestra entrega y vuestra pasión".

El Deportivo de la Coruña trabaja en varios frentes en este mercado de fichajes, como es también el de Lorenzo Amatucci. El proyecto le podría convencer a Domingos Duarte, que podría seguir interesado en continuar en LaLiga EA Sports y un equipo como el que está dirigido por Antonio Hidalgo, recién ascendido a Primera División. Además, la llegada del portugués sería clave en cuanto a lo económico, ya que ficharía como agente libre.