Se negocia la salida de Ramón Terrats

El centrocampista regresa al Villarreal CF después de una temporada cedido en el RCD Espanyol. El Getafe CF es el que está apretando por hacerse con la incorporación de un futbolista que ve con buenos ojos la opción de marcharse a sabiendas que puede ser más importante que en el equipo entrenado por Iñigo Pérez

Ramón Terrats es uno de los futbolistas que están en la rampa de salida del Villarreal CF durante este mercado de fichajes de verano. El centrocampista vuelve tras una temporada cedido en el RCD Espanyol en donde no ha jugado todo lo que esperaba. El catalán sabe que va a tener muy difícil jugar en un equipo que disputa la UEFA Champions League y que va a ser entrenado por Iñigo Pérez, estando por tanto abierto a una salida. Su destino puede ser el Getafe CF quien está apretando por hacerse con su incorporación.

El Getafe CF aprieta para fichar a Ramón Terrats

El Getafe CF se encuentra en negociaciones con el Villarreal CF para hacerse con los servicios futbolísticos de Ramón Terrats, quien a sus 25 años ha regresado al club amarillo tras una temporada cedido en el RCD Espanyol, según informa SER Deportivos Valencia.

El club azulón está muy interesado en un Ramón Terrats que ve con buenos ojos la posibilidad de marcharse al equipo que entrena José Bordalás. El de Barcelona sabe que tendrá más protagonismo y opciones de jugar en el Getafe CF, en donde ya jugó en la temporada 2024/2025, que en un Villarreal CF en donde lo tendrá muy complicado ya que a pesar de que se esperan muchos cambios el club amarillo va a fichar a buenos jugadores para poder competir en la UEFA Champions League.

Las conversaciones entre los dos equipos se están produciendo y en el Getafe CF hay optimismo ya que en el club madrileño creen que podrían lograr el fichaje de Ramón Terrats por un precio más o menos económico ya que el centrocampista acaba contrato el 30 de junio de 2027, entre en el último año de relación laboral, y sabe que es un punto a su favor para pagar menos y también para que el Villarreal CF exija menos dinero.

Ramón Terrats la pasada temporada disputó un total de 31 partidos oficiales y 1.117 minutos con el RCD Espanyol con el que marcó un total de 1 gol y dio 2 asistencias. El futbolista no tuvo la continuidad esperada y regresa ahora al Villarreal CF quien le busca salida a pesar de que el club amarillo considera que puede ser un centrocampista que aporte profundidad a la plantilla.

En el Getafe CF, por su parte, ven en Ramón Terrats a ese futbolista con capacidad para suplir el vacío que han dejado Mauro Arambarri, que se ha marchado traspasado a River Plate, y Luis Milla, quien ha sido vendido al Como 1907.